  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Após gol pelo Fluminense, Gabriel Teixeira explica comemoração: ‘Para comentários maldosos’
futebol

Após gol pelo Fluminense, Gabriel Teixeira explica comemoração: ‘Para comentários maldosos’

Jovem afirmou que pessoas torceram para que ele se machucasse; atacante marcou o segundo gol da equipe e participou do terceiro na Copa do Brasil...

Publicado em 31 de Julho de 2021 às 19:23

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

31 jul 2021 às 19:23
Crédito: Lucas Merçon / Fluminense FC
Autor do segundo gol do Fluminense na vitória por 3 a 0 contra o Criciúma, o jovem Gabriel Teixeira comemorou colocando as mãos no ouvido. O gesto gerou certa polêmica com os torcedores e o jogador utilizou as redes sociais para se explicar. Segundo ele, algumas pessoas chegaram a dizer que ele tinha que “se machucar para sair da equipe”.
VEJA COMO ESTÁ A CLASSIFICAÇÃO DO BRASILEIRÃO- Eu tenho plena consciência que não estou vindo bem, sei que minha fase vai melhorar e vou poder ajudar muito mais o Fluminense! E eu sei que críticas são normais e não tem nenhum problema em me criticar, isso é muito normal, mas esses dedo no ouvido são pra comentários maldosos. São pra comentário falando que eu sou lixo, que não sirvo pra nada, falando que devo me machucar pra sair da equipe e muito mais! São pra esses comentários que meus ouvidos estão fechados - escreveu.
O desabafo acontece na semana em que torcedores foram ao CT Carlos Castilho para demonstrar insatisfação pelos resultados recentes. Biel fez o segundo gol e iniciou a jogada do terceiro ao encontrar Fred, que deu a assistência para Luiz Henrique.
ATUAÇÕES: Gabriel Teixeira e Luiz Henrique destacam-se em classificação do Fluminense sobre o Criciúma na Copa do Brasil
O Fluminense volta a entrar em campo na próxima terça-feira, quando decide as oitavas de final da Libertadores. O confronto com o Cerro Porteño (PAR) é no Maracanã às 19h15 (de Brasília). A ida foi 2 a 0 para o Tricolor.

