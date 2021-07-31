Após gol pelo Fluminense, Gabriel Teixeira explica comemoração: ‘Para comentários maldosos’

Autor do segundo gol do Fluminense na vitória por 3 a 0 contra o Criciúma, o jovem Gabriel Teixeira comemorou colocando as mãos no ouvido. O gesto gerou certa polêmica com os torcedores e o jogador utilizou as redes sociais para se explicar. Segundo ele, algumas pessoas chegaram a dizer que ele tinha que “se machucar para sair da equipe”.
- Eu tenho plena consciência que não estou vindo bem, sei que minha fase vai melhorar e vou poder ajudar muito mais o Fluminense! E eu sei que críticas são normais e não tem nenhum problema em me criticar, isso é muito normal, mas esses dedo no ouvido são pra comentários maldosos. São pra comentário falando que eu sou lixo, que não sirvo pra nada, falando que devo me machucar pra sair da equipe e muito mais! São pra esses comentários que meus ouvidos estão fechados - escreveu.
O desabafo acontece na semana em que torcedores foram ao CT Carlos Castilho para demonstrar insatisfação pelos resultados recentes. Biel fez o segundo gol e iniciou a jogada do terceiro ao encontrar Fred, que deu a assistência para Luiz Henrique.
O Fluminense volta a entrar em campo na próxima terça-feira, quando decide as oitavas de final da Libertadores. O confronto com o Cerro Porteño (PAR) é no Maracanã às 19h15 (de Brasília). A ida foi 2 a 0 para o Tricolor.