Após gol histórico, Alisson dedica momento ao pai: 'Com certeza ele está extremamente feliz e orgulhoso'

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Como um atacante, o goleiro Alisson foi o herói da vitória que deixou o Liverpool mais vivo do que nunca na briga por uma vaga na próxima Champions League. Aos 49 minutos do segundo tempo na partida contra o West Brom, neste domingo, o brasileiro fez de cabeça o primeiro gol de um goleiro na história dos Reds.

+ Veja a tabela da Premier LeagueApós cobrança de escanteio de Alexander-Arnold na medida, o brasileiro subiu com estilo, como um autêntico centroavante, e balançou as redes para garantir a vitória. Após a partida, o brasileiro falou sobre o gol e disse que este domingo foi "um dia especial".

- Já vivi muitos momentos maravilhosos na minha carreira, principalmente neste clube. Mas hoje foi uma tarde mais do que especial. Fiz algo que, dificilmente, conseguirei repetir, e ainda mantive as nossas chances de disputar a próxima Champions League - disse Alisson.

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Visivelmente emocionado após marcar o gol, o arqueiro dedicou o gol ao seu pai, José Becker, que faleceu em fevereiro depois de se afogar em um mergulho numa barragem na cidade de Lavras do Sul, no Rio Grande do Sul.