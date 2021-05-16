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Após gol histórico, Alisson dedica momento ao pai: 'Com certeza ele está extremamente feliz e orgulhoso'

Brasileiro garantiu vitória do Liverpool e entrou para a história ao ser o primeiro goleiro do clube a marcar um gol. Atleta dedicou lance ao pai, que morreu em fevereiro deste ano...
LanceNet

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Publicado em 

16 mai 2021 às 16:18

Publicado em 16 de Maio de 2021 às 16:18

Crédito: RUI VIEIRA / POOL / AFP
Como um atacante, o goleiro Alisson foi o herói da vitória que deixou o Liverpool mais vivo do que nunca na briga por uma vaga na próxima Champions League. Aos 49 minutos do segundo tempo na partida contra o West Brom, neste domingo, o brasileiro fez de cabeça o primeiro gol de um goleiro na história dos Reds.
+ Veja a tabela da Premier LeagueApós cobrança de escanteio de Alexander-Arnold na medida, o brasileiro subiu com estilo, como um autêntico centroavante, e balançou as redes para garantir a vitória. Após a partida, o brasileiro falou sobre o gol e disse que este domingo foi "um dia especial".
- Já vivi muitos momentos maravilhosos na minha carreira, principalmente neste clube. Mas hoje foi uma tarde mais do que especial. Fiz algo que, dificilmente, conseguirei repetir, e ainda mantive as nossas chances de disputar a próxima Champions League - disse Alisson.
+ Final da Copa da Inglaterra tem público de 21 mil torcedores em Wembley; veja as imagens
Visivelmente emocionado após marcar o gol, o arqueiro dedicou o gol ao seu pai, José Becker, que faleceu em fevereiro depois de se afogar em um mergulho numa barragem na cidade de Lavras do Sul, no Rio Grande do Sul.
- O gol é algo fantástico, uma sensação indescritível. Naquele momento, só consegui pensar no meu pai, que nos deixou neste ano. Sei que ele está extremamente feliz e orgulhoso. Infelizmente, ele não está aqui com a gente para celebrar este momento, mas sem ele nas nossas vidas, nada do que aconteceu comigo seria possível. É para você, pai - completou.

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