Após gol e bom jogo pelo Flamengo, Everton Ribeiro manda recado: 'Não há substituto pro trabalho duro'

A vitória por 4 a 2 sobre o Grêmio, nesta quinta-feira em Porto Alegre, levou o Flamengo de volta à vice-liderança do Campeonato Brasileiro, a quatro pontos de distância e dobrou as chances do Rubro-Negro na disputa pelo título. Além disso, o time teve boa atuação coletiva - em especial após o intervalo - e contou com boas atuações individuais. Entre elas, a de Everton Ribeiro, que não vinha em boa sequência pelo clube e teve sua transferência para o Al Nasr negociada.