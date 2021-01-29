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  • Após gol e bom jogo pelo Flamengo, Everton Ribeiro manda recado: 'Não há substituto pro trabalho duro'
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Após gol e bom jogo pelo Flamengo, Everton Ribeiro manda recado: 'Não há substituto pro trabalho duro'

Camisa 7, que vinha em uma sequência ruim pelo Rubro-Negro, foi bem na vitória por 4 a 2 sobre o Grêmio, em Porto Alegre, pelo Campeonato Brasileiro...

Publicado em 29 de Janeiro de 2021 às 16:14

LanceNet

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Publicado em 

29 jan 2021 às 16:14
Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo
A vitória por 4 a 2 sobre o Grêmio, nesta quinta-feira em Porto Alegre, levou o Flamengo de volta à vice-liderança do Campeonato Brasileiro, a quatro pontos de distância e dobrou as chances do Rubro-Negro na disputa pelo título. Além disso, o time teve boa atuação coletiva - em especial após o intervalo - e contou com boas atuações individuais. Entre elas, a de Everton Ribeiro, que não vinha em boa sequência pelo clube e teve sua transferência para o Al Nasr negociada.
Nas redes sociais, o camisa 7 celebrou a vitória e mandou uma mensagem.
- Não há substituto para o trabalho duro! Vamos juntos. Obrigado, Deus, por seu cuidado e suas bençãos! - publicou o meia Everton Ribeiro, do Flamengo.> Confira a classificação e simule as rodadas finais do Brasileirão!

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