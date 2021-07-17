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Após garantir vaga, Vasco conhece seu adversário na semifinal do Campeonato Brasileiro Sub-17

Com o empate diante do Palmeiras, os Meninos da Colina terão pela frente dois duelos que prometem ser eletrizantes contra o Cruzeiro. Categoria também está na final da Copa Rio...

Publicado em 17 de Julho de 2021 às 15:26

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

17 jul 2021 às 15:26
Crédito: Carlos Santana/Portal da Base Brasil
O Vasco empatou com o Palmeiras por 2 a 2, no Allianz Parque, e garantiu a classificação para as semifinais do Campeonato Brasileiro Sub-17. Com isso, os Meninos da Colina já sabem qual será o adversário em dois jogos que prometem ser eletrizantes. Será o Cruzeiro, que derrotou o Athletico-PR por 3 a 1 no CT do Caju. O time celeste havia perdido em casa por 1 a 0, e conseguiu reverter o placar agregado.
+ Confira e simule a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro Os gols da classificação vascaína foram marcados por Paixão e Mota. Como havia vencido o jogo de ida por 2 a 1 no Nilvadão, os meninos avançaram em mais uma competição. Vale destacar que as datas e horários ainda serão definidos pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF).
+ Artilheiro, quebrador de recordes... além de tudo, 'SuperCano' joga quase sempre no Vasco. Entenda
No outro lado da chave, Flamengo, que eliminou o Atlético-MG encara o São Paulo, que passou pelo Fluminense. Além o Brasileirão, os meninos do Vasco também garantiram a vaga na final da Copa Rio Sub-17, e o adversário sairá do clássico Fla-Flu.
+ Líder, invicto e dominante: conheça as características do Náutico e saiba e como o Vasco pode tentar pará-lo
Com o sucesso em diversas categorias, a base vascaína passou por um momento de transição e apresento um novo organograma. entre os profissionais que chegaram está o gerente Rodrigo Dias, ex-Sport, que substituiu Carlos Brazil, que assinou com o Corinthians, e deixou o clube no último mês. Paixão comemora gol do Vasco (Carlos Santana/Portal da Base)

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