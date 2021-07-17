Após garantir vaga, Vasco conhece seu adversário na semifinal do Campeonato Brasileiro Sub-17

Crédito: Carlos Santana/Portal da Base Brasil

O Vasco empatou com o Palmeiras por 2 a 2, no Allianz Parque, e garantiu a classificação para as semifinais do Campeonato Brasileiro Sub-17. Com isso, os Meninos da Colina já sabem qual será o adversário em dois jogos que prometem ser eletrizantes. Será o Cruzeiro, que derrotou o Athletico-PR por 3 a 1 no CT do Caju. O time celeste havia perdido em casa por 1 a 0, e conseguiu reverter o placar agregado.

+ Confira e simule a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro Os gols da classificação vascaína foram marcados por Paixão e Mota. Como havia vencido o jogo de ida por 2 a 1 no Nilvadão, os meninos avançaram em mais uma competição. Vale destacar que as datas e horários ainda serão definidos pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

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No outro lado da chave, Flamengo, que eliminou o Atlético-MG encara o São Paulo, que passou pelo Fluminense. Além o Brasileirão, os meninos do Vasco também garantiram a vaga na final da Copa Rio Sub-17, e o adversário sairá do clássico Fla-Flu.

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