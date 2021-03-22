Após fratura na mão, Romildo voltará a trabalhar com o grupo do Botafogo

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

Marcelo Chamusca teve problemas no que diz respeito ao meio-campo para a partida contra o Vasco, neste domingo, pelo Campeonato Carioca. O treinador não pôde contar com Pedro Castro e Luiz Otávio, lesionados, e ainda viu José Welison pedir para ser substituído no decorrer do duelo em São Januário por dores musculares.

O comandante, contudo, pode ganhar um reforço caseiro para o setor visando a partida contra o Flamengo, na próxima quarta-feira, no Estádio Nilton Santos, pela 5ª rodada do Campeonato Carioca. Marcelo Chamusca revelou, em entrevista coletiva, que Romildo está recuperado de uma fratura na mão.

- O Romildo vai ser liberado a partir de amanhã (segunda-feira) - limitou-se a dizer o treinador.

O atleta, criado nas categorias de base, portanto, é esperado na reapresentação do Alvinegro no campo anexo do Estádio Nilton Santos. A equipe iniciará a preparação para a partida contra o Rubro-Negro.