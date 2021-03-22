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futebol

Após fratura na mão, Romildo voltará a trabalhar com o grupo do Botafogo

Marcelo Chamusca revela que meio-campista está recuperado de lesão e é aguardado na reapresentação do Alvinegro nesta segunda-feira...

Publicado em 21 de Março de 2021 às 22:14

LanceNet

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Publicado em 

21 mar 2021 às 22:14
Crédito: Vítor Silva/Botafogo
Marcelo Chamusca teve problemas no que diz respeito ao meio-campo para a partida contra o Vasco, neste domingo, pelo Campeonato Carioca. O treinador não pôde contar com Pedro Castro e Luiz Otávio, lesionados, e ainda viu José Welison pedir para ser substituído no decorrer do duelo em São Januário por dores musculares.
O comandante, contudo, pode ganhar um reforço caseiro para o setor visando a partida contra o Flamengo, na próxima quarta-feira, no Estádio Nilton Santos, pela 5ª rodada do Campeonato Carioca. Marcelo Chamusca revelou, em entrevista coletiva, que Romildo está recuperado de uma fratura na mão.
- O Romildo vai ser liberado a partir de amanhã (segunda-feira) - limitou-se a dizer o treinador.
O atleta, criado nas categorias de base, portanto, é esperado na reapresentação do Alvinegro no campo anexo do Estádio Nilton Santos. A equipe iniciará a preparação para a partida contra o Rubro-Negro.
Pela falta de ritmo de jogo, a presença de Romildo na delegação do duelo ainda não é garantida. Tudo dependerá de como os outros companheiros do setor vão responder às lesões nos próximos dois dias.

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