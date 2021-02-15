Após folga, Flamengo terá cinco dias de treino antes de 'decisão' contra o Inter; veja a programação

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo

Após folgar no dia seguinte à vitória sobre o Corinthians, o Flamengo se reapresenta, na tarde desta terça-feira, no Ninho do Urubu e inicia a semana mais importante da temporada. Com uma "final" contra o Inter à vista, a equipe rubro-negra terá cinco dias de preparação para ajustar os últimos detalhes.

+ Novo manto vindo aí: confira a evolução das camisas 1 do Flamengo no séculoO confronto do próximo domingo, no Maracanã, terá ares de decisão do Brasileirão, pois envolve os dois primeiros colocados, que estão separados por apenas um ponto. Com 69 pontos, o Inter pode, inclusive, garantir o título em caso de vitória. Já o Flamengo (68) buscará o triunfo para assumir a liderança e chegar na rodada final em situação confortável.

A programação da equipe está definida da seguinte forma:

- Terça-feira, às 16h (de Brasília) - Reapresentação e treino- Quarta-feira, às 9h (de Brasília) - Treino- Quinta-feira, às 9h (de Brasília) - Treino- Sexta-feira, às 9h (de Brasília) - Treino- Sábado, às 9h (de Brasília) - Treino