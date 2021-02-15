Após folga, Flamengo terá cinco dias de treino antes de 'decisão' contra o Inter; veja a programação

Após folgar no dia seguinte à vitória sobre o Corinthians, o Flamengo se reapresenta, na tarde desta terça-feira, no Ninho do Urubu e inicia a semana mais importante da temporada. Com uma "final" contra o Inter à vista, a equipe rubro-negra terá cinco dias de preparação para ajustar os últimos detalhes.
+ Novo manto vindo aí: confira a evolução das camisas 1 do Flamengo no séculoO confronto do próximo domingo, no Maracanã, terá ares de decisão do Brasileirão, pois envolve os dois primeiros colocados, que estão separados por apenas um ponto. Com 69 pontos, o Inter pode, inclusive, garantir o título em caso de vitória. Já o Flamengo (68) buscará o triunfo para assumir a liderança e chegar na rodada final em situação confortável.
A programação da equipe está definida da seguinte forma:
- Terça-feira, às 16h (de Brasília) - Reapresentação e treino- Quarta-feira, às 9h (de Brasília) - Treino- Quinta-feira, às 9h (de Brasília) - Treino- Sexta-feira, às 9h (de Brasília) - Treino- Sábado, às 9h (de Brasília) - Treino
Nesta terça-feira, Gabigol e Arrascaeta serão reavaliados pelo departamento médico para descobrirem a gravidade das lesões sofridas diante do Corinthians. A tendência é que os jogadores não sejam problemas para Rogério Ceni, que terá praticamente força máxima para encarar o Internacional.