Após folga, Corinthians terá três dias de preparação para enfrentar a Chapecoense

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

O Corinthians terá três treinamentos antes de encarar a Chapecoense, nesta quinta-feira (8), às 21h, na Arena Condá, pela décima rodada do Campeonato Brasileiro.

>> Baixe o novo app de resultados do LANCE! >> Confira a tabela do Brasileirão e simule os próximos jogosO elenco ganhou folga no domingo (4), após empatar 1 a 1 contra o Internacional, no último sábado (3), na Neo Química Arena, pela nona partida do Brasileirão. A reapresentação acontece na tarde desta segunda-feira (5), no período da tarde.

A tendência é de uma atividade regenerativa para os titulares contra o Colorado, mas com os reservas e não relacionados iniciando a preparação para o duelo diante da Chape.

Sylvinho costuma dar dois dias de regenerativo, portanto há possibilidade de um trabalho interno para alguns atletas também no treino desta terça-feira (6), pela manhã.

O Timão encerra a preparação para encarar o Verdão do Oeste na quarta-feira (7), novamente no período matutino, quando, após o trabalho, os relacionados viajarão à Santa Catarina.