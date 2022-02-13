Após folga, Corinthians se reapresenta no CT e segue preparação para encarar o São Bernardo

Após um dia de folga, o Corinthians se reapresentou, na manhã de domingo (13) no CT Joaquim Grava, dando sequência na preparação para a partida da sexta rodada do Campeonato Paulista, contra o São Bernardo.> GALERIA - Renato Augusto comanda vitória do Corinthians; veja notas

De acordo com informações divulgadas pelo clube, os atletas foram ao campo e, após o aquecimento, realizaram um trabalho de rondo. Depois, o técnico interino Fernando Lázaro comandou duas atividades: uma de posse de bola e pressão pós-perda em espaço reduzido; e outra de minijogos com o objetivo de marcar em um dos dois gols pequenos colocados como metas.

Os goleiros permaneceram com os preparadores Marcelo Carpes e Luiz Fernando dos Santos em treinamentos específicos para a posição.

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Na segunda-feira (14), no período da manhã, o elenco corintiano retorna ao CT Joaquim Grava para continuar a preparação.

O Corinthians volta a campo na próxima quarta-feira (16), na Neo Química Arena, às 21h30 diante do São Bernardo, pelo Paulistão. Com dez pontos, o Timão é o líder do Grupo A.