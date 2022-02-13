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Após folga, Corinthians se reapresenta no CT e segue preparação para encarar o São Bernardo

Sob o comando do interino Fernando Lázaro, os atletas do Timão fizeram um exercício de posse de bola e pressão pós-perda em espaço reduzido e um minijogo...

Publicado em 13 de Fevereiro de 2022 às 13:09

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

13 fev 2022 às 13:09
Após um dia de folga, o Corinthians se reapresentou, na manhã de domingo (13) no CT Joaquim Grava, dando sequência na preparação para a partida da sexta rodada do Campeonato Paulista, contra o São Bernardo.> GALERIA - Renato Augusto comanda vitória do Corinthians; veja notas
De acordo com informações divulgadas pelo clube, os atletas foram ao campo e, após o aquecimento, realizaram um trabalho de rondo. Depois, o técnico interino Fernando Lázaro comandou duas atividades: uma de posse de bola e pressão pós-perda em espaço reduzido; e outra de minijogos com o objetivo de marcar em um dos dois gols pequenos colocados como metas.
Os goleiros permaneceram com os preparadores Marcelo Carpes e Luiz Fernando dos Santos em treinamentos específicos para a posição.
> TABELA - Confira e simule os jogos do Corinthians no Paulistão
Na segunda-feira (14), no período da manhã, o elenco corintiano retorna ao CT Joaquim Grava para continuar a preparação.
O Corinthians volta a campo na próxima quarta-feira (16), na Neo Química Arena, às 21h30 diante do São Bernardo, pelo Paulistão. Com dez pontos, o Timão é o líder do Grupo A.
Crédito: Gil,XaviereDuQueirozdurantetreinodoTimão(Foto:OlavoGuerra/AgênciaCorinthians

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