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Após flagra em festa e sem máscara, Paulinho Moccelin é afastado da Chapecoense

Atacante só poderá voltar a trabalhar com os companheiros se o seu exame de PCR der negativo...
LanceNet

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Publicado em 

05 jan 2021 às 15:58

Publicado em 05 de Janeiro de 2021 às 15:58

Crédito: Divulgação/Chapecoense
Perto de garantir o acesso, a Chapecoense teve um problema fora das quatro linhas. Trata-se de Paulinho Moccelin, que acabou flagrado, curtindo a noite sem o uso da máscara.
+ TABELA DE CLASSIFICAÇÃO DA SÉRIE B
Assim que tomou ciência do caso, a diretoria do Verdão do Oeste afastou o jogador e só irá reintegra-lo se ele der negativo no teste de RT-PCR. O exame será realizado na quarta-feira.
+ Brasileirão: R$ 20 milhões de prejuízo com bilheteria; veja renda líquida de cada clube
Recomendação
Após o empate sem gols com o Brasil de Pelotas, o elenco de Umberto Louzer ganhou folga e a recomendação aos atletas foi de evitar exposição, tudo para que nenhum jogador contraísse o vírus da Covid-19.

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