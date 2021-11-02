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futebol

Após final da Libertadores, Palmeiras reencontra Santos em situações opostas

Verdão segue com um bom desempenho, enquanto o adversário caiu de rendimento e luta contra o rebaixamento...
LanceNet

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Publicado em 

02 nov 2021 às 16:00

Publicado em 02 de Novembro de 2021 às 16:00

Crédito: RICARDO MORAES / POOL / AFP
O Palmeiras enfrentou, no último domingo (31), o Grêmio, adversário da última final de Copa do Brasil conquistada pelo Verdão, na temporada passada. Atualmente, a equipe rival vive um momento oposto ao de outrora, lutando contra o rebaixamento. O mesmo ocorre com o Santos, adversário do Alviverde no próximo domingo (7).
Elencos de Palmeiras e Flamengo posam para fotos especiais em esquenta da final da Libertadores; veja imagens
Contra o rival, a equipe de Abel Ferreira foi campeã da Libertadores, no dia 30 de janeiro. Na temporada atual, porém, a equipe do litoral vive um momento conturbado, lutando contra o rebaixamento no Brasileirão.
O Verdão, por outro lado, segue conquistando bons resultados. Além da final da Libertadores, a equipe campeã continental é o segundo colocado no campeonato nacional.
Veja a tabela completa do BrasileirãoMesmo assim, o treinador Abel Ferreira vê a partida como um confronto difícil, reconhecendo o valor da equipe adversária.
- Parece fácil ganhar. Pra quem está em casa, parece fácil ganhar. Dá muito trabalho ganhar. O Grêmio, ano passado, disputou a Copa conosco. Daqui a pouco, Santos, que disputou a Libertadores. É muito difícil manter o sarrafo em cima. Exige sacrifícios, renúncias - disse, eu entrevista coletiva.
Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
A partida entre Santos e Palmeiras está marcada para o próximo domingo (7), às 16h (de Brasília).

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