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Após fim da 23ª rodada, diferença do Vasco para o G4 da Série B aumenta antes da estreia de Fernando Diniz

Com os triunfos de Botafogo e Goiás, distância aumentou para oito pontos restando quinze rodadas para o fim. Cariocas tem 32, enquanto o CRB, 4º colocado, tem 40...

Publicado em 11 de Setembro de 2021 às 23:13

LanceNet

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Publicado em 

11 set 2021 às 23:13
Crédito: Vasco necessita reagir na Série B para brigar até o fim pelo retorno à elite do futebol brasileiro (Rafael Ribeiro/Vasco
Após o fim da 23ª rodada, a diferença do Vasco para o G4 da Série B aumentou. Com as vitórias de Goiás e Botafogo, neste sábado, o Gigante da Colina está a oito pontos do quarto colocado, que atualmente é o CRB. A equipe carioca tem 32, na décima colocação, enquanto os alagoanos estão com 40. Ambos se enfrentam na próxima quinta-feira, às 19h, no Estádio Rei Pelé. Desde o início da competição, o Gigante da Colina não consegue engrenar e convive em uma gangorra, distante do G4. Restam quinze rodadas para o fim, e a equipe carioca terá que vencer pelo menos dez jogos para voltar à elite do futebol brasileiro. O time também caiu uma posição, pois o Operário (PR) empatou com o Sampaio Corrêa, fora de casa.
+ Confira e simule a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro
É preciso destacar que o time terá nesta reta final o seu terceiro treinador: Fernando Diniz. Marcelo Cabo, atualmente no Goiás, e Lisca, já dirigiram a equipe nesta Série B. O novo comandante foi anunciado na última quinta e dará o seu primeiro treino com o grupo no CT Moacyr Barbosa neste domingo.
+ Em meio à crise, Cano enfrenta seu maior jejum de gols no Vasco; Diniz precisa potencializar o artilheiro
O desafio é arrumar a defesa cruz-maltina que tem apresentado falhas individuais e coletivas, que afetaram a campanha da equipe e deixaram pontos pelo caminho. Diniz também terá que fazer com que o Vasco seja mais efetivo na frente e que o argentino Germán Cano volte a ser decisivo. Vale lembrar que o atacante não marca há 10 partidas e enfrenta o seu maior jejum desde que chegou ao time da Cruz de Malta.

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