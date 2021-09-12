Após fim da 23ª rodada, diferença do Vasco para o G4 da Série B aumenta antes da estreia de Fernando Diniz

Crédito: Vasco necessita reagir na Série B para brigar até o fim pelo retorno à elite do futebol brasileiro (Rafael Ribeiro/Vasco

Após o fim da 23ª rodada, a diferença do Vasco para o G4 da Série B aumentou. Com as vitórias de Goiás e Botafogo, neste sábado, o Gigante da Colina está a oito pontos do quarto colocado, que atualmente é o CRB. A equipe carioca tem 32, na décima colocação, enquanto os alagoanos estão com 40. Ambos se enfrentam na próxima quinta-feira, às 19h, no Estádio Rei Pelé. Desde o início da competição, o Gigante da Colina não consegue engrenar e convive em uma gangorra, distante do G4. Restam quinze rodadas para o fim, e a equipe carioca terá que vencer pelo menos dez jogos para voltar à elite do futebol brasileiro. O time também caiu uma posição, pois o Operário (PR) empatou com o Sampaio Corrêa, fora de casa.

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É preciso destacar que o time terá nesta reta final o seu terceiro treinador: Fernando Diniz. Marcelo Cabo, atualmente no Goiás, e Lisca, já dirigiram a equipe nesta Série B. O novo comandante foi anunciado na última quinta e dará o seu primeiro treino com o grupo no CT Moacyr Barbosa neste domingo.

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