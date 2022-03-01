Após fevereiro amargo, Flamengo tem março com semanas livres para se dedicar a decisões no Carioca

Apesar dos números frios apontarem êxito, o mês de fevereiro deixou um amargor para o Flamengo, que teve um aproveitamento de 70,8% com Paulo Sousa, ao longo de oito jogos, mas ficou marcado pelo vice na Supercopa do Brasil e um frustrante empate com o Resende para fechar. E março será de mais decisões, além ser quando o clube conhecerá os rivais da fase de grupos da Libertadores.

Os jogos de fevereiro:

Flamengo 3×0 Boavista – CariocaFlamengo 0x1 Fluminense – CariocaAudax 1×2 Flamengo – CariocaFlamengo 5×0 Nova Iguaçu – CariocaMadureira 1×2 Flamengo – CariocaAtlético-Mg 2×2 Flamengo – Supercopa do BrasilBotafogo 1×3 Flamengo – CariocaFlamengo 2×2 Resende – Carioca

O QUE ESPERAR DE MARÇO

Março não será tão frenético em relação à quantidade de jogos, porém a agenda já começa com o Clássico dos Milhões. Domingo, tendo a primeira semana chega para treinamentos após estrear, Paulo Sousa terá a missão de triunfar contra o Vasco, na penúltima rodada antes das semifinais do Carioca.

Os duelos de ida e volta das semi, aliás, serão entre os dias 20 e 27, enquanto as decisões ocorrerão entre o dia 30 e 3 de abril. Com a reforma do gramado, o Maracanã já estará à disposição na próxima fase do Estadual, diga-se.

Aliás, este mês para o Flamengo será dedicado apenas ao Cariocão. No entanto, há o que ficar atento quanto à Libertadores, pois o sorteio da fase de grupos do torneio será no dia 23 de março - e os jogos iniciam em 6 de abril.

Relembre a distribuição dos potes:

POTE 1PalmeirasRiver PlateBoca JuniorsFlamengoNacional-URUPeñarolAtlético-MGCerro Porteño

POTE 2Athletico-PRLibertadIndependiente del ValleUniversidad Católica-CHIEmelecCorinthiansColo-ColoVélez Sarsfield

POTE 3Sporting CristalBragantinoDeportivo TáchiraAlianza LimaColónTolimaCaracasTime colombiano a ser definido

POTE 4Always ReadyTalleresIndependiente PetroleroFortalezaClassificado das fases anterioresClassificado das fases anterioresClassificado das fases anterioresClassificado das fases anteriores

A AGENDA DESTE MÊS (ATÉ AGORA)

Vale lembrar que o Flamengo já está garantido matematicamente nas semifinais do Carioca. Ainda restam dois jogos para o Rubro-Negro na Taça Guanabara, e as quatro primeiras colocações estão em aberto. Além de Vasco, o time de Paulo Sousa ainda terá o Bangu na última rodada, no dia 13, ou seja, com mais um intervalo significativo para treinar entre os jogos.

> Veja e simule a tabela do Cariocão

A reapresentação do elenco a fim de dar o pontapé no mês ocorre às 15h desta terça, no Ninho do Urubu.

Confira a agenda de março do Fla:

06/03 - Flamengo x Vasco - 10ª rodada da Taça Guanabara (local a definir)13/03 - Bangu x Flamengo - 11ª rodada da Taça Guanabara (Moça Bonita)20/03 a 27/03 (datas a definir) - Semifinais do Carioca (Maracanã)30-31/03 (data a definir) - Primeiro jogo da final do Carioca* (Maracanã)

* Caso avance à decisão