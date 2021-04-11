Após fazer o gol de número 400 na carreira, Fred, do Fluminense, diz: 'Marca muito importante'

Crédito: Lucas Merçon/Fluminense FC

Neste domingo, o Fluminense venceu o Nova Iguaçu por 3 a 1, no Maracanã, em jogo da nona rodada do Campeonato Carioca. Com o resultado, o Tricolor entrou no G-4 da competição e deixou bem encaminha a ida para as semifinais. Personagem principal da partida após marcar seu gol de número 400 na carreira, Fred enalteceu a marca batida, elogiou a equipe e dedicou o feito para a torcida e os filhos.

> Veja a classificação do Campeonato Carioca- É uma marca importante para mim, uma marca pessoal, mas além de tudo estou feliz porque a gente conseguiu quebrar esse jogo tão equilibrado e bem executado pelo time deles. Eles encaixaram bem e na oportunidade que eu tive consegui fazer o gol, graças a Deus.

- Eu quero agradecer a nossa torcida que fez o "Fred Day" hoje (risos). Obrigado pelo carinho de sempre e eu vou continuar dando a minha vida para fazer os gols e ajudar o Fluminense a sair vitorioso - completou Fred, após agradecer a torcida pela campanha da #FredDay na internet. Ainda em contato com a imprensa, Fred explicou que dedicou seu gol aos seus três filhos. Assim, o atacante entrou na brincadeira e comentou que os filhos sempre pedem para o jogador marcar nas partidas, antes de sair de casa.

- Antes de sair de casa (para ir ao jogo) eu sempre pergunto para os meus filhos quantos gols eles querem, aí, hoje, minha filha pediu 10 gols e meu filho cinco. Então, na comemoração eu acabei mandando um beijo para os três, para Júlia, João Pedro e para a Geo (Geovanna). Se eu não mandar este beijo para eles, não ganho beijo de ninguém em casa (risos).

Além disso, o artilheiro também comentou sobre o bom início de temporada. Vale ressaltar que Fred alcançou o mesmo número de gols que fez no ano passado - cinco tentos -, com 24 jogos a menos. Vale ressaltar, também, que com o gol marcado hoje, Fred chegou ao de número 182 com a camisa Tricolor, em 320 jogos. Logo, está a dois tentos que o segundo maior artilheiro da história do clube, Orlando Pingo de Ouro, que anotou 184 gols pelo Flu.