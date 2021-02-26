Após fala de diretor, Mancini dá sua versão sobre a situação de Cafú no Corinthians: 'Já teve oportunidade'

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

Nos últimos dias, a situação de Jonathan Cafú no Corinthians foi um dos assuntos mais comentados por torcedores do clube na redes sociais. O tema, que é recorrente, acabou "bombando" após entrevistas de Roberto de Andrade, diretor de futebol do Timão, ao GE e para a ESPN, em que afirmou não saber explicar o que se passa com o atacante, que fica fora até do banco. Já na última quinta-feira, foi a vez de Vagner Mancini explicar sua versão sobre o fato.TABELA> Veja classificação e simulador do Paulistão-2021 clicando aqui

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- Eu li a entrevista do Roberto e ele foi extremamente sincero, porque ele não estava no clube, então ele não pode falar de uma coisa que não acompanhou - disse o técnico, concordando com a posição do dirigente.

Contratado no início de novembro pelo Alvinegro, já sob o comando de Mancini, Cafú fez apenas três jogos pelo clube e tem ficado fora até da lista de relacionados para os jogos do Corinthians. Com vínculo assinado até o fim de 2023, passou a ser questionada a utilidade do atleta no elenco atual e a sua continuidade para a temporada 2021, algo que segue sem ser respondido.Em entrevista para a ESPN, Roberto de Andrade deixou as decisões e as explicações nas mãos de Vagner Mancini, que respondeu sobre o tema na última quinta-feira, em entrevista coletiva virtual após o empate em 0 a 0 com o Internacional. Segundo o comandante corintiano, todas as decisões sobre entradas e saídas de jogadores são tomadas em conjunto no clube.

- Todos aqueles atletas que entram ou saem do Corinthians, a gente decide junto, não é o treinador, não é o presidente, não é o executivo, não é o diretor. Nós temos uma equipe que trabalha, que analisa, assim como quando os nomes chegam para a gente, eles são analisados, nós temos uma equipe do Cifut que analisa, que pondera, que manda as informações, depois disso a gente abre negociações ou não. Eu sou extremamente participativo com isso, como todas as pessoas que dirigem o clube. A gente não pode de maneira alguma indicar um jogador que só um gosta ou não - argumentou o técnico.

Especificamente sobre a situação de Jonathan Cafú, Mancini se limitou a dizer que ele já teve chances como outros atletas tiveram durante esse período que comanda o clube. No entanto, deixou claro que as decisões sobre escalações e convocações são tomadas e comunicadas pessoalmente aos jogadores.

- O Cafú teve as oportunidades dele, assim como tenho outros atletas, outras opções, e diante disso a gente sempre toma a decisão que acha mais justa, mais coerente, sempre tentando ser o mais claro e transparente possível em todas as situações, não só aqui nas entrevistas, como também com os atletas.