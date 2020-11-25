Após expulsão, Natan, do Flamengo, explica que não xingou árbitro

Crédito: Alexandre Vidal / CRF

O Flamengo conseguiu um bom resultado diante do Racing, em Avellaneda, ao empatar por 1 a 1 no jogo de ida das oitavas de finais da Libertadores. O duelo foi marcado por lances confusos com várias expulsões e erros. A atuação do árbitro Alexis Herrera foi bastante questionada pelos torcedores brasileiros e argentinos. Nos últimos dez minutos da partida um lance curioso aconteceu: o zagueiro Natan, que estava no banco de reservas, foi expulso.

Em sua rede social, o jovem zagueiro explicou que não xingou o árbitro como foi colocado na súmula e pediu desculpas à torcida pelo cartão vermelho. Com isso, o defensor desfalcará o rubro-negro na partida de volta, no Maracanã, às 21h30 (de Brasília), na próxima terça-feira.

- Referente o que foi divulgado pelo árbitro da partida na súmula, gostaria de me posicionar deixando claro pra todos que em nenhum momento xinguei o juiz. Quem me conhece sabe que jamais iria fazer isso ou algo do tipo, mas Infelizmente fui escolhido aleatoriamente pra receber o vermelho, que me deixou fora da próxima partida. Peço desculpas a todos, mesmo sem entender até agora tudo que aconteceu. Estou triste com o cartão, mas bola pra frente, seguir firme e trabalhando - disse Natan. Na postagem do zagueiro, o diretor Marcos Braz apoiou o atleta ao dizer que "ele não xingou ninguém". Além do lado do Flamengo, a imprensa argentina também questionou a atuação de Herrera. O diário 'Olé' se mostrou inconformado, já que um gol do Racing foi anulado e eles alegam que a equipe foi prejudicada.

- Mena fez linda corrida pela esquerda e passou fácil por Everton Ribeiro, servindo o ídolo para dar uma ótima cabeçada. Enorme golaço, que o venezuelano Alexis Herrera anulou por uma falta inexistente do chileno. Foi insólito de tudo o VAR acionar o juiz - publicou o Olé.

Diante das expulsões e erros da arbitragem, o técnico Rogério Ceni terá dor de cabeça para montar a sua defesa no jogo de volta, que valerá uma vaga nas quartas de finais da Libertadores. Além de Natan, Thuler também foi expulso ao dar uma entrada mais dura no adversário e após consulta ao VAR.