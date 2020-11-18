Após exames, Rodrigo Caio está fora da partida do Flamengo contra o Racing, pela Libertadores

Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo

A lista de desfalques de Rogério Ceni no Flamengo é grande e os problemas com lesão parecem estar longe de chegar ao fim. Nesta quarta-feira, o treinador recebeu a notícia que Rodrigo Caio não irá se recuperar a tempo da partida contra o Racing, pela Libertadores.

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Rodrigo Caio está em fase de recuperação de uma lesão na panturrilha direita, e foi detectado que a cicatrização ainda não está completa. Por este motivo, o departamento médico do Flamengo decidiu não acelerar sua volta e o zagueiro está fora das oitavas de final da Libertadores, na próxima terça-feira, diante do Racing.