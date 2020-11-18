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Após exames, Rodrigo Caio está fora da partida do Flamengo contra o Racing, pela Libertadores

Zagueiro está em fase de recuperação de uma lesão na panturrilha direita, e, nesta quarta-feira, o Rubro-Negro detectou que a cicatrização ainda não está completa...
LanceNet

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Publicado em 

18 nov 2020 às 16:45

Publicado em 18 de Novembro de 2020 às 16:45

Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo
A lista de desfalques de Rogério Ceni no Flamengo é grande e os problemas com lesão parecem estar longe de chegar ao fim. Nesta quarta-feira, o treinador recebeu a notícia que Rodrigo Caio não irá se recuperar a tempo da partida contra o Racing, pela Libertadores.
Confira a tabela da Libertadores
Rodrigo Caio está em fase de recuperação de uma lesão na panturrilha direita, e foi detectado que a cicatrização ainda não está completa. Por este motivo, o departamento médico do Flamengo decidiu não acelerar sua volta e o zagueiro está fora das oitavas de final da Libertadores, na próxima terça-feira, diante do Racing.
Logo mais, nesta quarta, Flamengo e São Paulo se enfrentam, às 21h30, no Morumbi, pelas quartas de final da Copa do Brasil. Os paulistas venceram a partida de ida por 2 a 1 no Maracanã e têm a vantagem do empate. Vitória dos cariocas por um gol de diferença leva a decisão para os pênaltis.

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