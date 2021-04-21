Após estreia com vitória, Rogério Ceni destaca pontos positivos do Flamengo: 'Valorizar as coisas boas'

Crédito: Juan Mabromata / POOL / AFP

A estreia do Flamengo na Libertadores de 2021 teve de tudo, inclusive um final feliz. Com gols de Willian Arão, Gabriel Barbosa e Arrascaeta, o Rubro-Negro virou a partida sobre o Vélez Sarsfield, e venceu em Buenos Aires por 3 a 2. O técnico Rogério Ceni, após a partida, preferiu valorizar "as coisas boas", apesar de reconhecer os erros defensivos do time, que saiu atrás do placar pelo quarto jogo seguido. Havia sido assim contra o Palmeiras, Vasco e Portuguesa.

- Normalmente a defesa erra pelo sistema. Com exceção das bolas paradas, logicamente. Você pode nomear jogadores e funções, é o único momento em que a bola está no local. Falhamos realmente na bola parada. Primeiro gol uma roubada de bola nossa, tomamos o contra-ataque. Vejo hoje muito mais mérito a se destacar. Lógico que temos que melhorar o sistema defensivo como um todo, mas vejo muito mais mérito. A única vez que venceu na Libertadores na Argentina foi em 1982. Temos que valorizar as coisas boas - comentou Ceni.

> Confira as chaves, a tabela e a classificação completa da Libertadores!Líder do Grupo G após a vitória na estreia, o Flamengo agora recebe o Unión La Calera, do Chile, na próxima rodada da Copa Libertadores. A partida será no Maracanã, na próxima terça-feira, dia 27 de abril, às 19h15. Antes, enfrenta o Volta Redonda neste sábado, no Maraca, pela rodada final da Taça Guanabara.Confira outras respostas do técnico Rogério Ceni após a vitória na Argentina:

Sair atrás do placar com gols sofridos no início

O horário que toma o gol é difícil corrigir, mas não ser vazado é preciso melhor. Foi uma bola roubada, tentamos sair no contra-ataque, perdemos, e sofremos o gol. Precisamos diminuir o número de gols sofridos. Não é satisfatório, tínhamos melhorado isso na última temporada e, agora, o número está alto. Vamos procurar melhorar.

Atuação de Diego