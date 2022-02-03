Após entrave salarial, Santos fica mais distante de contratar Luan

O destino do meia-atacante Luan não será o Santos. O jogador não chegou em acordo salarial com a diretoria santista e, por essa razão, ambas as partes decidiram interromper a negociação no momento. Para adiantar o acerto, o atleta já tinha viajado para realizar exames médicos, mas foi avisado sobre o fim das conversas.Outro fator importante pela negociação foi a questão do tempo de contrato. Luan queria dois anos, mas o Peixe ofereceu apenas um. A saída foi alinhar um vínculo de uma temporada com renovação para mais uma. Isso ficou decidido nesta quarta-feira, em reunião em reunião entre as partes. O acordo salarial teria que ter sido resolvido hoje, mas não aconteceu.

Após a vitória sobre o Corinthians, Carille confirmou em coletiva que Luan foi seu pedido. O atacante acompanhou o Santos no clássico nas redes sociais e comentou sobre os planos de Deus. Nos stories, ele pediu calma e afirmou que estava chegando.- Jogador de boa dinâmica, 31 anos e mais de 300 jogos pelo Atlético-MG. Idade boa, experiente e que vai potencializar os meninos pensando em elenco. Vai ser um ano puxado por causa da Copa. Precisamos equilibrar bem o elenco para ter um ano legal - ressaltou Carille.

Aos 31 anos, Luan ficou por duas temporadas no futebol japonês. Ele acumula passagens por Atlético-MG, Ponte Preta, Atlético Sorocaba, Comercial e Basel, da Suíça. Ele fez parte de uma grande fase do Galo com os títulos da Libertadores (2013), Copa do Brasil (2014), Recopa Sul-Americana (2014) e três Mineiros (2013, 2015 e 2017).