Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Após entrave salarial, Santos fica mais distante de contratar Luan

Negociações aconteceram durante todo o dias, mas as duas partes não chegaram a acordo...

Publicado em 03 de Fevereiro de 2022 às 19:28

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

03 fev 2022 às 19:28
O destino do meia-atacante Luan não será o Santos. O jogador não chegou em acordo salarial com a diretoria santista e, por essa razão, ambas as partes decidiram interromper a negociação no momento. Para adiantar o acerto, o atleta já tinha viajado para realizar exames médicos, mas foi avisado sobre o fim das conversas.Outro fator importante pela negociação foi a questão do tempo de contrato. Luan queria dois anos, mas o Peixe ofereceu apenas um. A saída foi alinhar um vínculo de uma temporada com renovação para mais uma. Isso ficou decidido nesta quarta-feira, em reunião em reunião entre as partes. O acordo salarial teria que ter sido resolvido hoje, mas não aconteceu.
Após a vitória sobre o Corinthians, Carille confirmou em coletiva que Luan foi seu pedido. O atacante acompanhou o Santos no clássico nas redes sociais e comentou sobre os planos de Deus. Nos stories, ele pediu calma e afirmou que estava chegando.- Jogador de boa dinâmica, 31 anos e mais de 300 jogos pelo Atlético-MG. Idade boa, experiente e que vai potencializar os meninos pensando em elenco. Vai ser um ano puxado por causa da Copa. Precisamos equilibrar bem o elenco para ter um ano legal - ressaltou Carille.
Aos 31 anos, Luan ficou por duas temporadas no futebol japonês. Ele acumula passagens por Atlético-MG, Ponte Preta, Atlético Sorocaba, Comercial e Basel, da Suíça. Ele fez parte de uma grande fase do Galo com os títulos da Libertadores (2013), Copa do Brasil (2014), Recopa Sul-Americana (2014) e três Mineiros (2013, 2015 e 2017).
Crédito: Omeia-atacanteLuannãodevemaisacertarcomoSantos(DivulgaçãoTwitter

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

santos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Incêndio atinge imóvel no trevo da Ilha da Luz em Cachoeiro de Itapemirim
Incêndio atinge imóvel no Trevo da Ilha da Luz, em Cachoeiro
Imagem de destaque
CBN Vitória ao vivo: MPF cobra informações sobre qualidade da água no litoral
Enem 2026: período para pedir isenção da taxa termina nesta sexta (24)

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados