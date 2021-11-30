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futebol

Após empréstimo, Tailson recebe sondagens do Brasil e do exterior

Atacante disputou a Série B pelo Náutico e foi procurado por clubes do interior de São Paulo para a disputa do Paulistão, dos Estados Unidos e da Coréia do Sul...

Publicado em 30 de Novembro de 2021 às 20:32

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

30 nov 2021 às 20:32
O atacante Tailson voltou ao Santos após cumprir empréstimo junto o Náutico. Com contrato até 2025 e multa rescisória de R$ 400 milhões, o jogador não conseguiu se destacar na equipe do Recife. O Peixe, agora, precisa decidir seu futuro.Segundo informações apuradas pelo LANCE!/DIÁRIO DO PEIXE, Tailson recebeu sondagens recente de um clube dos Estados Unidos e outro da Coréia do Sul. Algumas equipes que vão disputar o Campeonato Paulista de 2022 também procuraram o Menino da Vila.
Uma reunião com o departamento de futebol do Santos e com o representante do atleta deve acontecer nos próximos dias para decidir o futuro. Uma permanência para a disputa do Paulistão não está 100% descartada.Em janeiro, o atleta foi emprestado ao Coritiba. Após 10 partidas, sendo apenas dois como titular, o jogador foi devolvido pela equipe paranaense. Em seguida, foi emprestado ao Náutico, mas também não obteve sucesso e acabou ficando fora das rodadas finais.
Tailson chegou ao Santos em 2014 para a equipe Sub-15. Subiu para o profissional em 2019 e marcou um gol logo em sua estreia, contra o Vasco da Gama, pelo Campeonato Brasileiro. No total, ele participou de 32 jogos e anotou um gol com a camisa alvinegra. O contrato dele com o Santos vai até 2024.
Crédito: TailsonnãodevepermanecernoSantosnapróximatemporada(Foto:IvanStorti/SantosFC

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