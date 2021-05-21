Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Após empate sem gols, Palmeiras treina na manhã desta sexta-feira; Alan Empereur participa com o grupo
futebol

Após empate sem gols, Palmeiras treina na manhã desta sexta-feira; Alan Empereur participa com o grupo

O zagueiro treinou pela primeira vez com os demais atletas desde que foi afastado
...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

21 mai 2021 às 17:00

Publicado em 21 de Maio de 2021 às 17:00

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
Após o empate sem gols contra o São Paulo na noite de ontem (20), no Allianz Parque, a equipe do Palmeiras se reapresentou na Academia de Futebol na manhã desta sexta-feira (21) para trabalhos regenerativos e um treino técnico.
>> ATUAÇÕES: Gómez e Felipe Melo vão bem, e sistema defensivo do Palmeiras é destaque na final>> Confira a tabela da Libertadores e faça sua simulação
O time titular escalado para o primeiro jogo da final do Campeonato Paulista 2021 realizou trabalhos de recuperação no centro de excelência do clube. Já os demais atletas, incluindo os jogadores que entraram no decorrer da partida, como Wesley, Danilo Barbosa e Scarpa, participaram de uma atividade técnica em dimensões reduzidas, com foco em marcação, aproximação e raciocínio rápido.Avançando mais uma etapa de sua transição, o zagueiro Alan Empereur treinou por 40 minutos com o grupo pela primeira vez desde que foi afastado, seguido de um complemento físico. Os jogadores Kuscevic, Breno Lopes e Gabriel Veron seguem desfalcando o elenco de Abel Ferreira e deram sequência aos tratamentos de suas lesões com trabalhos internos e uma atividade no gramado com o Núcleo de Saúde e Performance.
O jogo que definirá o campeão do Paulistão 2021 está marcado para domingo (23), às 16h, no estádio do Morumbi.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

palmeiras
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Obras na calçada da Ponte de Camburi
Calçada na Ponte de Camburi é fechada e pedestres se arriscam em ciclovia
Imagem de destaque
Ilhas de Vila Velha são fechadas para a reprodução de aves
Mirela Moreira e Cadu Caruzzo farão show no Festival Música e Sustentabilidade
Festival gratuito de música e sustentabilidade em Jacaraípe terá Cadu Caruzzo e Bloco Ratazanas

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados