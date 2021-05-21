Após empate sem gols, Palmeiras treina na manhã desta sexta-feira; Alan Empereur participa com o grupo

Após o empate sem gols contra o São Paulo na noite de ontem (20), no Allianz Parque, a equipe do Palmeiras se reapresentou na Academia de Futebol na manhã desta sexta-feira (21) para trabalhos regenerativos e um treino técnico.

O time titular escalado para o primeiro jogo da final do Campeonato Paulista 2021 realizou trabalhos de recuperação no centro de excelência do clube. Já os demais atletas, incluindo os jogadores que entraram no decorrer da partida, como Wesley, Danilo Barbosa e Scarpa, participaram de uma atividade técnica em dimensões reduzidas, com foco em marcação, aproximação e raciocínio rápido.Avançando mais uma etapa de sua transição, o zagueiro Alan Empereur treinou por 40 minutos com o grupo pela primeira vez desde que foi afastado, seguido de um complemento físico. Os jogadores Kuscevic, Breno Lopes e Gabriel Veron seguem desfalcando o elenco de Abel Ferreira e deram sequência aos tratamentos de suas lesões com trabalhos internos e uma atividade no gramado com o Núcleo de Saúde e Performance.