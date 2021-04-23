Após empate no Paraguai, elenco do Corinthians dorme no CT e já inicia preparação para encarar o Santos

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

Nada de folga para o elenco do Corinthians, após a estreia da Copa Sul-Americana, nesta quinta-feira (22), onde empatou em 0 a 0 contra o River Plate (PAR), no estádio Defensores del Chaco, em Assunção.

>> Confira a tabela da Sul-Americana e simule os jogos seguintesA delegação corintiana voltou ao Brasil logo após a partida, dormiu no Hotel Gildásio Miranda, localizado na parte interna do CT Joaquim Grava, e nesta manhã os atletas que atuaram menos do que 45 minutos contra “El Kenito” e os não relacionados iniciaram os trabalhos visando o clássico contra o Santos, neste domingo (25), às 20h, na Vila Belmiro, pelo Campeonato Paulista.

O técnico Vagner Mancini separou os atletas a disposição em três equipes, organizando jogos em campo reduzido.

Antes, a preparação física corintiana um trabalho de passes e marcação pressão em campo reduzido.

Os titulares contra o River fizeram apenas uma atividade regenerativa.