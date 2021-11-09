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futebol

Após empate do Flamengo, muro do Ninho do Urubu volta a ser pichado

Rubro-Negro empatou com a Chapecoense, apesar de ter um jogador a mais por mais de 40 minutos, e vê título do Campeonato Brasileiro cada vez mais distante...
LanceNet

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Publicado em 

09 nov 2021 às 12:53

Publicado em 09 de Novembro de 2021 às 12:53

Crédito: Reprodução
Após o empate em 2 a 2 com a Chapecoense, na Arena Condá, os muros do CT do Ninho do Urubu, do Flamengo, voltaram a ser pichados. Desta vez, com críticas a Renato Gaúcho e referência à declaração do próprio, quando técnico do Grêmio, que falou que o time com investimentos de R$ 200 milhões é que tinha que "jogar bonito e ser campeão". O Rubro-Negro está em terceiro lugar no Brasileirão, a 11 pontos do Atlético-MG, e na decisão da Copa Libertadores.Depois do empate em Santa Catarina, o Flamengo já retornou ao Rio de Janeiro e, nesta terça-feira, já trabalha no Ninho do Urubu visando o confronto com o Bahia, na quinta, pela 31ª rodada do Brasileirão. Os ingressos já estão à venda.O Rubro-Negro, que teve 10 desfalques diante da Chapecoense, não terá Everton Ribeiro, que foi expulso no empate na Arena Condá. Isla, convocado, também segue fora, assim como Arrascaeta e Pedro, em recuperação. Andreas Pereira, por sua vez, retornar após cumprir suspensão automática. Diego Alves, David Luiz, Filipe Luís, Diego, Kenedy e Thiago Maia são dúvidas para o jogo.

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