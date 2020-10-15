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Após empate com o Atlético-MG, Fluminense só voltará a jogar no meio de semana em 2021

Eliminado da Copa do Brasil e da Sul-Americana, Tricolor só tem a disputa do Campeonato Brasileiro pela frente e terá semanas cheias para trabalhar...
LanceNet

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Publicado em 

15 out 2020 às 08:30

Publicado em 15 de Outubro de 2020 às 08:30

Crédito: Fluminense tem foco total no Brasileiro (Lucas Merçon/Fluminense
O calendário do futebol brasileiro é frequentemente alvo de críticas pelo excessivo número de viagens e jogos. Mas, para o Fluminense, isso não será problema a partir da próxima semana. Após empatar com o Atlético-MG nesta quarta-feira, o Tricolor Carioca só voltará a jogar às quartas ou quintas-feiras em janeiro de 2021. Isso porque os próximos meios de semana estarão reservados para a disputa da Copa do Brasil, Sul-Americana e Libertadores, torneios dos quais o clube já foi eliminado ou não se classificou.Dessa forma, o Fluminense só terá compromissos aos fins de semana pelo Campeonato Brasileiro e poderá aproveitar cada semana para descansar e se preparar para as partidas. Perguntado sobre o assunto, em entrevista coletiva após a vitória sobre o Bahia na última rodada, o treinador Odair Hellmann celebrou o fim da maratona de jogos e destacou a importância das semanas com apenas uma partida.
- Quando temos essa semana livre, a gente tem que aproveitar para trabalhar forte e manter esse nível de disputa e atuação. Vamos aproveitar para fazer algumas movimentações e usar bem essa semana. Não podemos deixar cair o ritmo de treinamento, porque quando formos para o jogo, temos que manter a mesma imposição.
Esse fator pode, inclusive, pesar na luta pela parte de cima da tabela. Dos times presentes no G-7, apenas o líder Atlético-MG se encontra na mesma situação do Tricolor. Flamengo, Internacional, Santos e Palmeiras ainda dividem a atenção com a Copa do Brasil e a Libertadores. Já o São Paulo tem pela frente a Copa do Brasil e, possivelmente, a Sul-Americana, caso confirme a terceira posição na Libertadores.
Com 25 pontos e na 5ª posição, o Fluminense tentará manter a boa fase no Brasileiro diante do Ceará. No sábado, às 19h, o Tricolor enfrenta o Vozão no Maracanã, em partida válida pela 17ª rodada.

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