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Após elogios, Rogério Ceni reforça coro pela permanência de Gerson no Flamengo: 'Espero que ele possa ficar'

Treinador destacou a atuação do volante na vitória sobre o Palmeiras, neste domingo...

Publicado em 30 de Maio de 2021 às 19:31

LanceNet

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Publicado em 

30 mai 2021 às 19:31
Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
Em meio a negociações com o Olympique de Marselha, Gerson pode estar vivendo seus últimos dias no Flamengo. Após atuações abaixo da média, o volante não brilhou, mas foi importante para a vitória rubro-negra sobre o Palmeiras neste domingo, de acordo com o técnico Rogério Ceni.
+ ATUAÇÕES: Diego Alves salva, Bruno Henrique mostra estrela e Pedro decide em vitória do Flamengo- Converso sempre com todos, com o Gerson em especial eu converso bastante. Acho que ele fez um ou dois jogos um pouco abaixo da média dele, que é uma média muito alto, tanto que está indo para a seleção brasileira. Hoje acho que ele fez uma partida muito boa, bem mais consistente. Acho que um dos fatores importantes para esse zero no placar foi essa transição mais rápida do Gerson junto com o Diego, eles ajudaram muito. Hoje ele estava bem mais atento no jogo.
O treinador também ressaltou que Gerson vem "tratando com naturalidade" a situação e reforçou o coro pela permanência do jogador no Flamengo.
- Não acho que (a negociação) esteja atrapalhando, vem tratando com naturalidade, sendo a mesma pessoa todos os dias. Joga uma garrafinha de água no banco quando está nervoso, faz parte do pacote, faz parte. Não sei como anda a negociação, mas espero que ele possa ficar. Se a direção não pode dar uma resposta final, também não tenho a noção exata do assunto.
+ Ceni destaca importância de dupla e celebra segundo jogo do Flamengo sem ser vazado: 'É importante'
Após a vitória sobre o Palmeiras, o Flamengo ficará um período de 10 dias sem jogos devido às convocações de atletas na Data Fifa. A equipe volta a campo no dia 10 de junho, contra o Coritiba, pela terceira fase da Copa do Brasil.

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