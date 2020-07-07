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futebol

Após eliminação, Nazário elogia Botafogo: 'Grupo tem muita qualidade'

Meio-campista colocou uma bola na trave contra o Fluminense, mas empate com o Tricolor não foi suficiente para colocar o Alvinegro na final da Taça Rio...

Publicado em 06 de Julho de 2020 às 21:05

LanceNet

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Publicado em 

06 jul 2020 às 21:05
Crédito: Vítor Silva/Botafogo
O empate sem gols diante do Fluminense, no último domingo, não foi suficiente para o Botafogo garantir uma vaga na final da Taça Rio. Apesar da eliminação no Campeonato Carioca, Bruno Nazário, meia do Alvinegro, vê uma "luz no fim do túnel" para a equipe comandada por Paulo Autuori.
Sem compromissos a curto prazo, o Botafogo terá, ao menos, 30 dias livres para se preparar para o Campeonato Brasileiro, previsto para iniciar no começo de agosto. Por meio do Instagram, Nazário afirmou que o período será marcado por esforço e trabalho.
- Procuramos fazer o nosso melhor, o grupo mostrou que tem muita qualidade, mas, infelizmente, não seguimos em frente para lutar não só pelo título da Taça Rio como do Carioca. Mas teremos, agora sim, tempo para trabalhar e nos preparar da melhor maneira possível para a disputa do Brasileiro e para a nossa sequência na Copa do Brasil. E esperamos ter o torcedor ao nosso lado novamente o quanto antes - afirmou.

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