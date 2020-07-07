Após eliminação, Nazário elogia Botafogo: 'Grupo tem muita qualidade'

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

O empate sem gols diante do Fluminense, no último domingo, não foi suficiente para o Botafogo garantir uma vaga na final da Taça Rio. Apesar da eliminação no Campeonato Carioca, Bruno Nazário, meia do Alvinegro, vê uma "luz no fim do túnel" para a equipe comandada por Paulo Autuori.

Sem compromissos a curto prazo, o Botafogo terá, ao menos, 30 dias livres para se preparar para o Campeonato Brasileiro, previsto para iniciar no começo de agosto. Por meio do Instagram, Nazário afirmou que o período será marcado por esforço e trabalho.