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Após eliminação na Libertadores, Fluminense irá disputar a Sulamericana 2022; veja datas

Tricolor irá entrar na Sulamericana durante fase de grupos e já conhece adversários brasileiros; Sorteio ocorre no dia 25 de março...
LanceNet

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Publicado em 

17 mar 2022 às 01:01

Publicado em 17 de Março de 2022 às 01:01

Nesta quarta-feira, o Fluminense foi eliminado da Libertadores pelo Olimpia, após disputa de pênaltis no Estádio Defensores Del Chaco. Contudo, ao sair da maior competição da Conmebol na terceira rodada, o Tricolor irá disputar a Sulamericana. O sorteio dos grupos está marcado para o dia 25 de março, junto com a Libertadores, e a primeira rodada será entre os dias 5 e 7 de abril.Até agora, o Fluminense já conhece seis adversários brasileiros na Sulamericana. Atlético-GO, Santos, Ceará, Internacional, São Paulo e Cuiabá estão na competição. Do lado dos argentinos, Independiente, Lanús, Defensa y Justicia, Racing, Banfield e Unión de Santa Fé estão classificados.
O Barcelona-EQU e Everton-CHI também foram eliminados na terceira rodada e irão integrar a fase de grupos do torneio. A quarta vaga oriunda da Libertadores ainda será preenchida pelo eliminado do duelo entre The Strongest e Universidad Católica. Além dessas equipes, River Plate-URU, Ayacucho-PER, LDU e Independiente Medellín conquistaram a classificação nesta quarta-feira.
Nesta segunda, o Fluminense enfrenta o Botafogo pelo jogo de ida semifinal do Cariocão, às 20h, no Estádio Nilton Santos. Campeão da Taça Guanabara, o Tricolor tem a vantagem do empate para avançar à final.
> Veja e simule a tabela do Cariocão
Crédito: FluminensefoieliminadopeloOlimpianospênaltis(Foto:LucasMerçon/FluminenseFC

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