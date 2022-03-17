Após eliminação na Libertadores, Fluminense irá disputar a Sulamericana 2022; veja datas

Nesta quarta-feira, o Fluminense foi eliminado da Libertadores pelo Olimpia, após disputa de pênaltis no Estádio Defensores Del Chaco. Contudo, ao sair da maior competição da Conmebol na terceira rodada, o Tricolor irá disputar a Sulamericana. O sorteio dos grupos está marcado para o dia 25 de março, junto com a Libertadores, e a primeira rodada será entre os dias 5 e 7 de abril.Até agora, o Fluminense já conhece seis adversários brasileiros na Sulamericana. Atlético-GO, Santos, Ceará, Internacional, São Paulo e Cuiabá estão na competição. Do lado dos argentinos, Independiente, Lanús, Defensa y Justicia, Racing, Banfield e Unión de Santa Fé estão classificados.