  • Após eliminação, Fluminense muda foco para a Copa do Brasil e o fim do turno do Brasileirão; veja os jogos
futebol

Após eliminação, Fluminense muda foco para a Copa do Brasil e o fim do turno do Brasileirão; veja os jogos

Tricolor seguirá tendo duas partidas por semana no próximo mês, mas deve ter alívio na agenda a partir do meio de setembro...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

20 ago 2021 às 17:06

Publicado em 20 de Agosto de 2021 às 17:06

Crédito: Lucas Merçon/Fluminense FC
A eliminação do Fluminense na Libertadores não fará com que a agenda da equipe seja mais tranquila. Com difíceis confrontos pela frente, o Tricolor entrará pressionado para as quartas de final da Copa do Brasil contra o Atlético-MG e na reta final do primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Veja a seguir os jogos:
+ ATUAÇÕES: Com falhas, Fluminense tem muitas notas baixas em eliminação na Libertadores
Com quatro derrotas seguidas no Brasileirão, o Flu tenta a reação com uma sequência difícil pelas próximas quatro semanas. Na segunda-feira, recebe o Atlético-MG às 20h em São Januário, já que o Maracanã está fechado para reforma do gramado e abrirá para receber o duelo da outra segunda, dia 30, diante do Bahia, às 19h. Antes disso, dia 26, quinta, o Tricolor enfrenta novamente o Galo para a ida da Copa do Brasil, às 21h30, no Estádio Nilton Santos.
No dia 2, o Tricolor "pagará" o confronto atrasado com o Juventude, às 19h, no Maracanã. O último confronto do turno é contra a Chapecoense, dia 7, terça-feira, às 21h30, na Arena Condá. Depois, o Flu abre o returno contra o São Paulo no Maracanã, dia 12, às 16h, para então visitar o Atlético-MG na volta da Copa do Brasil dia 15, em horário ainda a ser definido. Por fim, há o confronto com o Cuiabá fora de casa em 19 de setembro para encerrar a sequência de duas partidas por semana.
Veja a tabela do Brasileirão
​Caso avance, o Fluminense fará as semifinais da Copa do Brasil nas semanas dos dias 20 e 27 de outubro. As finais estão marcadas para 8 e 12 de dezembro. VEJA A AGENDA COMPLETA:
23/08 (segunda-feira)Fluminense x Atlético-MG - 20hSão Januário, Rio de Janeiro (RJ)BrasileirãoTransmissão: Premiere e SporTV
26/08 (quinta-feira)Fluminense x Atlético-MG - 21h30Estádio Nilton Santos, Rio de Janeiro (RJ)Copa do BrasilTransmissão: Premiere e SporTV
Veja os confrontos da Copa do Brasil
30/08 (segunda-feira)Fluminense x Bahia - 19hMaracanã, Rio de Janeiro (RJ)BrasileirãoTransmissão: Premiere
02/09 (quinta-feira)Fluminense x Juventude - 19hMaracanã, Rio de Janeiro (RJ)Jogo atrasado do BrasileirãoTransmissão: Premiere
7/09 (terça-feira)Chapecoense x Fluminense - 21h30Arena Condá, Chapecó (SC)BrasileirãoTransmissão: Globo e Premiere
12/09 (domingo)Fluminense x São Paulo - 16hMaracanã, Rio de Janeiro (RJ)BrasileirãoTransmissão: Globo, Premiere e SporTV
15/09 (quarta-feira)Atlético-MG x Fluminense - 21h30Mineirão, Belo Horizonte (MG)Copa do BrasilTransmissão: Premiere e SporTV
A definirCuiabá x Fluminense - a definirArena Pantanal, Cuiabá (MT)BrasileirãoTransmissão: a definir

