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futebol

Após dois meses, Santos volta a sofrer gol em lance de bola parada

Peixe só havia sofrido gol de bola parada na estreia no Brasileiro diante do Bahia...

Publicado em 12 de Julho de 2021 às 13:30

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

12 jul 2021 às 13:30
Crédito: Cesar Greco
O Santos voltou a sofrer gol de bola parada na derrota para o Palmeiras por 3 a 2, no Allianz Parque, pela 11ª rodada do Brasileirão. Problema crônico do Peixe na temporada, a bola aérea havia sido corrigida pelo técnico Fernando Diniz e a equipe não sofria em bola parada desde a estreia da competição para o Bahia.Desde a estreia, o Santos sofreu gol diante do Ceará (1 de pênalti), Fluminense (apóz cruzamento e falha da defesa), Grêmio (2, um em cruzamento e outro em erro na saída de bola), América-MG (um de cruzamento e outro contra-ataque) e Athletico-PR (cruzamento pelo chão).
Na era Diniz, o Alvinegro chegou a mostrar uma evolução defensiva após a entrada do goleiro John e do zagueiro Luiz Felipe na equipe titular. John se lesionou diante o São Paulo e ainda não voltou a meta santista, mas no clássico deste sábado o Santos teve uma zaga inédita sem Luiz Felipe, que cumpriu suspensão pelo terceiro cartão amarelo.Diante o Red Bull Bragantino na próxima rodada do Brasileiro, o Peixe terá o retorno de Luiz Felipe, mas o meia Jean Mota cumprirá suspensão. Com dezesseis jogos no comando do Santos, o técnico Fernando Diniz tem 7 vitórias, 6 derrotas e 3 empates somando 19 gols marcados e 18 sofridos. Um aproveitamento de 50%.

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