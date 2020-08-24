Após dias de espera, Corinthians oficializa a contratação de Otero

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

Acabou a espera do torcedor! Nesta segunda-feira, finalmente, o Corinthians anunciou a contratação de Romulo Otero por empréstimo de um ano junto ao Atlético-MG. O jogador, que já está aos cuidados do clube desde a última quarta-feira, assinou contrato nesta tarde e foi oficializado pelo Timão.Aos 27 anos, o venezuelano chega ao Alvinegro com status de especialista em bolas paradas e como mais uma peça para o meio-campo de Tiago Nunes. Desde 2016 no Galo, ele estava sem espaço com o técnico Jorge Sampaoli e virou uma oportunidade interessante de mercado para o Corinthians, neste ano de empréstimo arcará somente com o salário integral do atleta.

A demora para a assinatura do contrato e para o anúncio oficial se deu por conta de ajustes contratuais entre as partes, já que o vínculo de Otero com os mineiros se encerra ao mesmo tempo que o empréstimo, ou seja, em julho de 2021 o meia ficaria livre para assinar com qualquer clube. Dessa forma, o Timão fixará termos para a contratação em definitivo, enquanto o Atlético-MG ficará com um percentual de uma possível venda futura.Para anunciar a contratação de Otero, o Corinthians fez uma série de brincadeiras em seu perfil oficial no Twitter. Como uma postagem de Scorpion (personagem do game Mortal Kombat), apelido do venezuelano, além da tradicional sirene do Parque São Jorge e a chegada de mais um "país" sul-americano ao elenco, que já tem uruguaio, chileno, argentino e colombiano. - Sempre quis jogar no Corinthians. Não vejo a hora de poder entrar em campo com essa camisa e poder ajudar - disse o atleta após a assinatura do vínculo.

Otero chegou em São Paulo na última quarta-feira para fazer exames e desde o último final de semana treina com o grupo do Timão. Mas somente nesta segunda-feira ele concluiu os trâmites para ser anunciado. Já nesta terça-feira, às 14h30, ele será apresentado de forma virtual como novo jogador do Timão e logo em seguida concederá entrevista coletiva aos jornalistas.