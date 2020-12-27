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Após derrota para o Corinthians, Jobson pede chance no Botafogo: 'Não tô morto não'

Importante na luta contra o rebaixamento em 2009, atacante, por meio de uma rede social, falou que treina até de graça no clube de General Severiano...

Publicado em 27 de Dezembro de 2020 às 19:35

LanceNet

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Publicado em 

27 dez 2020 às 19:35
Crédito: Fernando Soutello/AGIF
De volta às origens? Após a derrota do Botafogo por 2 a 0 para o Corinthians neste domingo, no Estádio Nilton Santos, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Glorioso "recebeu" um convite um tanto quanto inesperado: Jobson, atacante de duas passagens pelo clube, pediu uma chance na equipe e falou que treina até de graça.
- Fogão só quero uma oportunidade deixa só eu treinar aí de graça. Botafogo você tá de sacanagem em não me querer. Me contrata, não tô morto não em só quero uma oportunidade - escreveu no Instagram.
Jobson foi um dos jogadores mais importantes do Botafogo na fuga do rebaixamento do Brasileirão em 2009, fazendo gols essenciais na reta final da competição. Atualmente, está sem clube.
O Botafogo é o 19º colocado do Brasileirão e está a cinco pontos de distância do Bahia, primeira equipe fora da zona de rebaixamento.

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