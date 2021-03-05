Após derrota, jovens do Fluminense comemoram estreia no profissional e criticam arbitragem

Crédito: MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC

Os problemas com a arbitragem e a derrota por 2 a 1 para o Resende não anularam a alegria dos jovens das categorias de base do Fluminense com a estreia no Campeonato Carioca. A partida, que foi a primeira no profissional para a maioria, foi lamentada pelo resultado, mas exaltada pelo significado pessoal. Nas redes sociais, os garotos publicaram mensagens agradecendo pela oportunidade.

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Autor do único gol do Flu, Alexandre se disse triste com o resultado, mas enalteceu o momento em que marcou com a camisa tricolor menos de um minuto após entrar em campo. Titular, o atacante Samuel escreveu "sempre contra o Fluminense", se referindo ao erro do árbitro ao não marcar um pênalti e anular um gol legal. O zagueiro Luan, também estreante, agradeceu.