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Após derrota, jovens do Fluminense comemoram estreia no profissional e criticam arbitragem

Jogadores usaram as redes sociais para falar sobre o revés de 2 a 1 contra o Resende e agradecer pela oportunidade na equipe principal...

Publicado em 05 de Março de 2021 às 14:24

LanceNet

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Publicado em 

05 mar 2021 às 14:24
Crédito: MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC
Os problemas com a arbitragem e a derrota por 2 a 1 para o Resende não anularam a alegria dos jovens das categorias de base do Fluminense com a estreia no Campeonato Carioca. A partida, que foi a primeira no profissional para a maioria, foi lamentada pelo resultado, mas exaltada pelo significado pessoal. Nas redes sociais, os garotos publicaram mensagens agradecendo pela oportunidade.
> Fluminense é o grande há mais tempo sem conquistar o Carioca: relembre as campanhas dos últimos 20 anos
Autor do único gol do Flu, Alexandre se disse triste com o resultado, mas enalteceu o momento em que marcou com a camisa tricolor menos de um minuto após entrar em campo. Titular, o atacante Samuel escreveu "sempre contra o Fluminense", se referindo ao erro do árbitro ao não marcar um pênalti e anular um gol legal. O zagueiro Luan, também estreante, agradeceu.
VEJA A TABELA DO CAMPEONATO CARIOCA Jogador mais novo a entrar em campo com a camisa do Fluminense na era profissional, o meia Arthur, de 16 anos, celebrou o dia do "sonho realizado". O goleiro Pedro Rangel também priorizou exaltar sua primeira chance na equipe principal. O lateral Daniel Lima, um dos poucos que já haviam tido chances anteriores, lamentou o erro que custou a vitória, assim como o volante André e Caio Vinícius, autor do gol anulado. Dos 16 jogadores que estiveram em campo no Maracanã, 16 deles fizeram a estreia no profissional. Foram eles Pedro Rangel, Luan Freitas, Raí, Gabriel Teixeira, Arthur, Wallace e Kayky. Alexandre Jesus, autor do gol, já havia atuado pelo time principal do Cruzeiro, mas fez seu primeiro jogo com o Flu e já marcou um gol.

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