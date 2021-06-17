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Após derrota em São Januário, Marquinhos Gabriel destaca: 'Falta concentração no começo dos jogos'

Meio-campista tentou explicar a fraca atuação do Gigante da Colina na derrota por 2 a 0 para o Avaí em São Januário pela Série B: 'Dentro de casa não temos conseguido nos impor'...
LanceNet

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Publicado em 

16 jun 2021 às 21:27

Publicado em 16 de Junho de 2021 às 21:27

Crédito: Thiago Mendes/W9 Press/LancePress!
O Vasco jogou mal e perdeu para o Avaí por 2 a 0 em São Januário. Com o revés, a equipe segue sem vencer em casa na Série B do Campeonato Brasileiro. Na saída de campo, o meio-campista Marquinhos Gabriel ressaltou que o Cruz-Maltino tem pecado na concentração no início dos jogos, e tem saído atrás no placar.
> Confira a classificação da Série B do Campeonato Brasileiro - A gente tem conseguido os pontos fora de casa e dentro de casa não temos conseguido nos impor. A gente tem trabalhado muito duro nessa questão. Falta concentração no começo dos jogos. Temos tomado gols bobos, que tem tirado a gente das partidas. E quando a gente tem entrado no jogo, já está 1 a 0 para o adversário. É trabalhar mais neste quesito da concentração que está nos prejudicando nesses jogos - frisou o jogador.
> Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!
Com a expulsão de Marcelo Cabo e de seu filho diante do Brasil de Pelotas, o Gigante da Colina foi dirigido pelo profissional Fábio Cortez. O time teve uma atuação apática, sobretudo depois de sofrer o primeiro gol aos 27 do primeiro tempo. Sem reação, a equipe não conseguiu se impor em seu estádio e voltou a sucumbir, dessa vez diante do lanterna da competição.
> ATUAÇÕES: Apático, Vasco tem péssima atuação coletiva e perde para o Avaí em São Januário pela Série B
O próximo compromisso do Vasco será no sábado, às 16h30, diante do CRB, também em São Januário. O jogo é válido pela quinta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O Gigante da Colina tentará a sua primeira vitória em casa na competição.

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