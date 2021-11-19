Após derrota em casa, Fluminense vê chance de Libertadores distante e G6 cada vez mais improvável; confira

No início do segundo turno do Brasileiro, o Fluminense tinha poucas chances de conquistar a classificação para a Libertadores da próxima temporada, com apenas 13,8% de probabilidade. Após 15 rodadas, e vivendo uma sequência instável, o Tricolor não melhorou nas estatísticas (confira abaixo). A cinco jogos do final da temporada, o time provavelmente não conseguirá encerrar o campeonato no G6, mas ainda pode atingir seu principal objetivo. Embora a mudança de comando, no final do primeiro turno, tenha gerado expectativa por uma segunda etapa de Brasileiro mais consistente, a realidade provou o contrário. Assim como no primeiro turno, o Fluminense seguiu sem conseguir emplacar sequências de invencibilidade. Em 45 pontos disputados, a equipe conquistou apenas 20. Para chegar à média dos sextos colocados nos últimos cinco anos, o grupo precisaria de aproximadamente mais 14 pontos. Em outras palavras, ganhar todos os duelos até o fim do Brasileiro.Ainda que não seja impossível, a chance de haver triunfo tricolor nos cinco confrontos finais é remota. Somado a isso, a derrota para o Juventude na última quarta-feira diminuiu ainda mais as probabilidades de classificação do Flu, que agora tem apenas 13,1% de chances. Os dados são do site "Chance de Gol". Já de acordo com o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais, as chances são de 16,3%. Contudo, o clube pode atingir a meta por outras vias nesta temporada. As vagas para a Libertadores ainda podem aumentar além das seis normais, já que apenas brasileiros decidem a principal competição continental (Palmeiras x Flamengo) e a Sul-Americana (Athletico-PR x Red Bull Bragantino). Além disso, Atlético-MG, líder do Brasileirão, e Athletico, atual 14º colocado, fazem a final da Copa do Brasil. Caso os campeões estejam na zona de classificação, pode se tornar até G9.