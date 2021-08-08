Após derrota em casa, Deyverson reclama de cobrança: ‘Não podem crucificar a gente’

Depois de o Palmeiras ser derrotado por 3 a 2, em casa, pelo Fortaleza, que jogou mais de 20 minutos com um jogador a menos, o atacante Deyverson defendeu o desempenho da equipe, que vinha de longa sequência invicta.- Faltou a vitória. Jogamos em casa contra uma grande equipe. Infelizmente a vitória não veio, mas a equipe está de parabéns, porque viemos de dez vitórias. A vida tem altos e baixo e estamos em alta. Não podem crucificar a gente, a mídia não pode crucificar por uma derrota. Um dia a gente ia perder, a gente não queria. A gente não gosta de perder, mas tem que exaltar o nome do grupo. Focar onde erramos e trabalhar - comentou.O atacante, que veio pro jogo apenas no segundo tempo e pouco participou, falou sobre falhas do setor defensivo, que não era vazado há cinco jogos, mas que levou três gols dos cearenses.