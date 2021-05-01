Após derrota do Vasco na Taça Rio, Caio Lopes mostra confiança para o jogo da volta: 'A gente vai reverter'

Na tarde deste sábado, o Vasco foi derrotado pelo Madureira por 1 a 0, no estádio Conselheiro Galvão, em partida válida pelo jogo de ida da fase semifinal da Taça Rio. Ao fim do confronto, em entrevista à Cariocão TV, Caio Lopes disse que o resultado ocorreu pelas circunstâncias do jogo, uma vez que o Cruz-maltino ficou com um jogador a menos desde os 28 minutos do primeiro tempo. Assim, o meio-campista projetou a partida de volta e mostrou confiança na equipe.>Torcida do Vasco faz campanha de ajuda financeira após atualização da dívida- É a confiança que a gente tem no grupo, né. A gente vai ter ainda uma semana cheia, dentro de casa a gente é muito forte, sabemos disso. O resultado hoje foi mais por circunstância do jogo. O time teve que se fechar mais pela expulsão no primeiro tempo. Então, dentro de casa, temos totais condições, a gente sabe disso, por isso a confiança que ele (Marcelo Cabo) tem na gente de reverter em casa.