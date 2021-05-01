Após derrota do Vasco na Taça Rio, Caio Lopes mostra confiança para o jogo da volta: 'A gente vai reverter'

Na tarde deste sábado, o Vasco foi derrotado pelo Madureira por 1 a 0, no estádio Conselheiro Galvão, em partida válida pelo jogo de ida da fase semifinal da Taça Rio. Ao fim do confronto, em entrevista à Cariocão TV, Caio Lopes disse que o resultado ocorreu pelas circunstâncias do jogo, uma vez que o Cruz-maltino ficou com um jogador a menos desde os 28 minutos do primeiro tempo. Assim, o meio-campista projetou a partida de volta e mostrou confiança na equipe.>Torcida do Vasco faz campanha de ajuda financeira após atualização da dívida- É a confiança que a gente tem no grupo, né. A gente vai ter ainda uma semana cheia, dentro de casa a gente é muito forte, sabemos disso. O resultado hoje foi mais por circunstância do jogo. O time teve que se fechar mais pela expulsão no primeiro tempo. Então, dentro de casa, temos totais condições, a gente sabe disso, por isso a confiança que ele (Marcelo Cabo) tem na gente de reverter em casa.
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O estádio Conselheiro Galvão tem dimensões mais curtas e o gramado não estava bom. No entanto, Caio Lopes não acredita que isso influenciou o resultado do Vasco e, mais uma vez, projetou o jogo da volta, que acontece no próximo sábado, em São Januário, às 18h.
- Não, acho que não. Fica um jogo muito mais pegado, a qualidade do campo e a dimensão do campo também fica muito mais de briga, tira nosso estilo de jogo que é mais de posse e de passe. Só que, agora já passou, dentro de casa a gente vai reverter com certeza esse resultado.