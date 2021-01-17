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Após derrota do Vasco, Luxemburgo afirma: 'Tem que levantar a cabeça e saber que a competição continua'

Gigante da Colina é derrotado pelo Coritiba por 1 a 0 em São Januário e perde a chance de se afastar do Z4. Equipe volta a campo na quarta, diante do RB Bragantino, fora de casa...
LanceNet

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Publicado em 

16 jan 2021 às 23:57

Publicado em 16 de Janeiro de 2021 às 23:57

Crédito: Com um a menos, o Vasco perdeu a primeira após a volta de Luxa (André Melo Andrade/MyPhoto Press/Lancepress!
Em São Januário, o Vasco conheceu a sua primeira derrota após a volta do técnico Vanderlei Luxemburgo. O Cruz-Maltino perdeu para o Coritiba por 1 a 0 e não conseguiu se afastar de vez do Z4 do Brasileirão. Em entrevista coletiva, o técnico analisou a partida, e disse que os atletas devem levantar a cabeça para a sequência da competição.
- Eu acho você disputar um confronto direto, em casa, se meus jogadores chegam no vestiário sorrindo, eles iam tomar esporro. Tem que sentir a derrota, mas agora tem que levantar a cabeça e saber que a competição continua. O time tem treinado, tem se motivado. Não queríamos perder, mas o futebol é dessa forma. Você pode perder, pode ganhar de repente um clássico - comentou. O Gigante da Colina jogou com menos um desde os 29 do primeiro tempo após a expulsão do lateral-esquerdo Henrique, que acertou o cotovelo no rosto do meio-campista Sarrafiore. A partir disso, o adversário antecipou a marcação abriu o placar com Hugo Moura aos 43. Sobre a expulsão, o técnico disse que prefere ver o lance para tirar as suas próprias conclusões.
- Eu ainda não vi o take. preciso ver o take para fazer uma análise. Perder um jogador no primeiro tempo é sempre muito ruim. Mas gostaria de dar uma olhada para interpretar. tem lances que você tem a intenção de dar a cotovelada e tem lances que não tem, que é algo do jogo. por isso gostaria de dar uma olhada - disse.
Com 32 pontos e na 15ª colocação, o Vasco volta a campo na quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), diante do RB Bragantino, no estádio Nabi Abi Chedid. A equipe tem mais nove partidas para se salvar de uma possível queda. A diferença para o Bahia, primeira equipe da zona de rebaixamento, é de apenas 3 pontos.

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