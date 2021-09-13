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futebol

Após derrota do Palmeiras, Marcos elogia elenco, mas alerta: 'Paramos no tempo'

Ex-goleiro afirmou que o time está atrás de Flamengo e Atlético-MG...

Publicado em 13 de Setembro de 2021 às 09:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

13 set 2021 às 09:00
Crédito: Marcelo Cortes/Flamengo
O Palmeiras perdeu, neste domingo (12), para o Flamengo por 3 a 1. Após a partida, o ex-goleiro Marcos, ídolo da torcida alviverde, demonstrou sua indignação com o resultado, afirmando que, apesar do elenco competitivo, o time não consegue bater de frente com os principais adversários do Brasil.
ATUAÇÕES: Wesley é destaque do Palmeiras em derrota para o Flamengo
- Nosso elenco é vitorioso, competitivo, esforçado, mas paramos no tempo, tecnicamente estamos ficando bem pra trás de Flamengo e Galo, o que fazer? Sei lá, mais tamo muito previsível e aí fica difícil! Por hoje, parabéns ao Flamengo!
Veja a tabela completa do BrasileirãoPara a temporada, a diretoria do Verdão optou por realizar poucas contratações. A decisão é muito criticada por torcedores que entendem que o clube precisa de reforços para disputar títulos importantes.
Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
A próxima partida do Palmeiras será no sábado (18), contra a Chapecoense, às 17h (horário de Brasília).

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