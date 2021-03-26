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Após derrota do Fluminense, Marcos Felipe relembra: 'A gente está em uma fase de readaptação'

Fluminense chegou a empatar a partida, mas sofreu gol da derrota nos minutos finais...

Publicado em 26 de Março de 2021 às 18:25

LanceNet

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Publicado em 

26 mar 2021 às 18:25
Crédito: Mailson Santana/Fluminense
Nesta sexta-feira, o Volta Redonda derrotou o Fluminense por 3 a 2, no estádio Elcyr Resende de Mendonça, em partida válida pela sexta rodada do Campeonato Carioca. Após o resultado, o goleiro Marcos Felipe destacou que é hora de pensar no coletivo e analisar os erros em campo para que eles não volte a acontecer. > Relembre as campanhas do Fluminense na Libertadores- Antes, de ver análise individual, a gente tem que pensar no coletivo. Sabemos que víamos em uma crescente dentro do Campeonato, terminamos, no ano passado, muito bem. Agora é ver o que a gente errou dentro desse jogo aqui para não acontecer de novo e fazer uma boa campanha.> Veja a tabela do Campeonato CariocaO jogo marcou a volta de alguns jogadores do time titular à equipe após um período de férias. Marcos Felipe relembrou esse fato e destacou que o time está em fase de readaptação.
- Acho que a gente está em uma fase de readaptação, todo mundo voltando das férias aí, então, é procurar ver o que precisa acertar para a gente melhorar.

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