Após derrota do Fluminense, Marcos Felipe relembra: 'A gente está em uma fase de readaptação'

Nesta sexta-feira, o Volta Redonda derrotou o Fluminense por 3 a 2, no estádio Elcyr Resende de Mendonça, em partida válida pela sexta rodada do Campeonato Carioca. Após o resultado, o goleiro Marcos Felipe destacou que é hora de pensar no coletivo e analisar os erros em campo para que eles não volte a acontecer. > Relembre as campanhas do Fluminense na Libertadores- Antes, de ver análise individual, a gente tem que pensar no coletivo. Sabemos que víamos em uma crescente dentro do Campeonato, terminamos, no ano passado, muito bem. Agora é ver o que a gente errou dentro desse jogo aqui para não acontecer de novo e fazer uma boa campanha.> Veja a tabela do Campeonato CariocaO jogo marcou a volta de alguns jogadores do time titular à equipe após um período de férias. Marcos Felipe relembrou esse fato e destacou que o time está em fase de readaptação.