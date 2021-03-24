Após defender pênalti nos acréscimos em vitória do Corinthians, Cássio diz: 'Acostumado com adrenalina'

Crédito: Rodrigo Coca/Ag.Corinthians

O Corinthians manteve a invencibilidade no Campeonato Paulista nesta terça-feira (23), ao vencer o Mirassol por 1 a 0, no estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, pela quinta rodada da competição. Ao defender um pênalti já nos acréscimos da partida, o goleiro Cássio foi o herói do jogo. Há nove anos e com mais de 500 partidas disputadas pelo Timão, o camisa 12 garantiu que está acostumado com partidas pegadas até o último instante, mas admitiu que a equipe poderia ter matado o jogo e sofrer menos. Ainda assim, o ídolo corintiano valorizou o sistema defensivo da equipe, que chegou ao terceiro jogo consecutivo sem ser vazado.

- Estou há tanto tempo no Corinthians, que estou acostumado com essa adrenalina até o fim. Defensivamente, o time vem se portando muito bem. O Mirassol sempre monta equipes de qualidades, a maioria dos jogadores vai jogar em times de Série A e Série B. Fomos efetivos. Mas se tivesse sofrido menos no fim seria melhor - disse Cássio ao SporTV na saída de campo.

O goleiro admitiu que não conhecia o estilo de cobrança de Fabrício, atacante do Mirassol responsável por cobrar a penalidade desperdiçada no fim da partida, mas que esperou até o último instante para fazer a defesa.

- Eu não conhecia (Fabrício). Tivemos contato com o treinador de goleiros, e eles me deixaram escolher, porque ele (Fabrício) batia nos dois lados. Esperei a definição dele (Fabrício), Deus me abençoou e consegui fazer a defesa - afirmou o arqueiro.

Um dos 15 atletas contaminados do surto de Covid-19 que atingiu o Corinthians em março, Cássio ficou fora de dois jogos do Timão neste Paulista, contra Palmeiras e Ponte Preta, pelas segunda e terceira rodada, respectivamente, mas retornou há nove dias, e esteve presente nos duelos contra São Caetano, pela quarta partida do Estadual, Salgueiro, na primeira fase da Copa do Brasil, e Mirassol, nesta terça-feira (23), no quinto compromisso corintiano pelo Paulistão.