Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Após declarações de cansaço, Abel Ferreira não viaja com Palmeiras para Cuiabá
futebol

Após declarações de cansaço, Abel Ferreira não viaja com Palmeiras para Cuiabá

Treinador ganha folga da diretoria após conquistar segunda Libertadores consecutiva; Verdão será comandado por auxiliar...

Publicado em 30 de Novembro de 2021 às 12:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

30 nov 2021 às 12:00
O Palmeiras enfrenta o Cuiabá na terça-feira, na Arena Pantanal, pela trigésima sexta rodada do Brasileirão, e será comandado por um dos auxiliares da comissão técnica, dado que Abel Ferreira não viajou à capital do Mato Grosso, segundo apurou o LANCE!/NOSSO PALESTRA.
Flamengo demite Renato Gaúcho, PSG negocia renovação com Marquinhos, Abel Ferreira analisa futuro no Palmeiras… O Dia do Mercado!
Três dias depois de conquistar a segunda Libertadores consecutiva, o treinador ganhou folga da diretoria. Após a partida contra o Flamengo, o português teceu críticas ao calendário do futebol brasileiro, afirmando que está no "limite mental".
- Estou no meu limite mental. Somos a equipe técnica que mais jogos fez. Ninguém quer saber. Tenho de tratar da minha saúde física e mental. Aqui ninguém quer saber disso.
Veja a tabela completa do BrasileirãoNo Verdão desde novembro de 2020, Abel Ferreira chegou ao seu terceiro título, sendo a segunda conquista de Libertadores. Com contrato até dezembro de 2022, a permanência do português para a próxima temporada, no entanto, não é certa, sendo que, após a conquista continental, o próprio treinador afirmou que irá "fazer reflexões com sua família antes de definir o futuro".
Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
No Brasileirão, o Palmeiras ocupa a terceira colocação da tabela com 59 pontos e, sem grandes aspirações até o fim da temporada, volta suas atenções para o Mundial de Clubes, a ser disputado em Abu Dhabi, na primeira metade de fevereiro.
Crédito: AbelFerreiranocomandodoPalmeirasnafinaldaLibertadoresde2021(Foto:JuanMabromata/AFP

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

palmeiras
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Rio Branco-ES x Rio Branco VN, pela Copa Espírito Santo 2026
Rio Branco vence xará de Venda Nova na estreia da Copa Espírito Santo
O prefeito Tiago Rocha nomeou Alice Oliveira Cipriano para a Secretaria de Governo e Comunicação um dia após exonerar o marido dela, investigado por violência psicológica contra uma procuradora do município.
Prefeito nomeia mulher de secretário exonerado por violência psicológica no ES
Imagem de destaque
Sopas e cremes proteicos: 10 receitas para uma dieta equilibrada

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados