Após declarações de cansaço, Abel Ferreira não viaja com Palmeiras para Cuiabá

O Palmeiras enfrenta o Cuiabá na terça-feira, na Arena Pantanal, pela trigésima sexta rodada do Brasileirão, e será comandado por um dos auxiliares da comissão técnica, dado que Abel Ferreira não viajou à capital do Mato Grosso, segundo apurou o LANCE!/NOSSO PALESTRA.

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Três dias depois de conquistar a segunda Libertadores consecutiva, o treinador ganhou folga da diretoria. Após a partida contra o Flamengo, o português teceu críticas ao calendário do futebol brasileiro, afirmando que está no "limite mental".

- Estou no meu limite mental. Somos a equipe técnica que mais jogos fez. Ninguém quer saber. Tenho de tratar da minha saúde física e mental. Aqui ninguém quer saber disso.

Veja a tabela completa do BrasileirãoNo Verdão desde novembro de 2020, Abel Ferreira chegou ao seu terceiro título, sendo a segunda conquista de Libertadores. Com contrato até dezembro de 2022, a permanência do português para a próxima temporada, no entanto, não é certa, sendo que, após a conquista continental, o próprio treinador afirmou que irá "fazer reflexões com sua família antes de definir o futuro".

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No Brasileirão, o Palmeiras ocupa a terceira colocação da tabela com 59 pontos e, sem grandes aspirações até o fim da temporada, volta suas atenções para o Mundial de Clubes, a ser disputado em Abu Dhabi, na primeira metade de fevereiro.