Após Covid-19, Gustavo Gómez volta a treinar com o elenco e deve reforçar o Palmeiras na Recopa

O Palmeiras iniciou esta semana com uma ótima notícia. Isso porque Gustavo Gómez, que estava afastado por conta da Covid-19, foi liberado e voltou a treinar com o grupo e tem grandes chances de reforçar o time na partida contra o Athletico-PR, nesta quarta-feira, que decide a Recopa Sul-Americana.TABELA> Veja classificação e simulador do Paulistão-2022 clicando aqui

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Na última terça-feira, em uma bateria de testes do clube para o duelo de ida com o Furacão, o paraguaio testou positivo para o coronavírus e foi imediatamente colocado em isolamento naquele dia, ficando fora do primeiro jogo da decisão, em Curitiba-PR. Assintomático, o jogador foi avaliado diariamente e de lá para cá já teve dois diagnósticos negativos consecutivos.

Com isso, ele foi liberado para realizar atividades ao ar livre na última sexta-feira, em seu quinto dia depois do resultado positivo. Apesar desse retorno, Gómez não estava em condições de jogo para enfrentar a Inter de Limeira, no último domingo, pois o protocolo do Paulistão exige oito dias de afastamento até a volta. Sendo assim, ele só poderá jogar no próximo domingo, dia 6.

O protocolo da Conmebol obriga que o jogador com teste positivo (e assintomático) fique sete dias afastado das atividades com o grupo, como nesta segunda-feira Gustavo Gómez entra em seu sétimo dia, ele está liberado para treinar com o elenco e assim fica à disposição de Abel Ferreira para entrar em campo na próxima quarta. Capitão, ele tem tudo para ser titular na decisão.

Apesar do retorno de Gómez, o Palmeiras deve ter outros desfalques para enfrentar o Athletico-PR. Luan, com lesão na coxa esquerda, está fora da partida. Gabriel Menino, com entorse no tornozelo direito, e Gustavo Scarpa, que iniciou transição após estiramento no joelho esquerdo, são dúvidas.