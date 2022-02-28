Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Após Covid-19, Gustavo Gómez volta a treinar com o elenco e deve reforçar o Palmeiras na Recopa
futebol

Após Covid-19, Gustavo Gómez volta a treinar com o elenco e deve reforçar o Palmeiras na Recopa

Paraguaio estava afastado desde a última terça-feira das atividades com o grupo e uma semana depois está de volta. Expectativa é de que ele esteja em campo contra o Athletico...

Publicado em 28 de Fevereiro de 2022 às 12:51

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

28 fev 2022 às 12:51
O Palmeiras iniciou esta semana com uma ótima notícia. Isso porque Gustavo Gómez, que estava afastado por conta da Covid-19, foi liberado e voltou a treinar com o grupo e tem grandes chances de reforçar o time na partida contra o Athletico-PR, nesta quarta-feira, que decide a Recopa Sul-Americana.TABELA> Veja classificação e simulador do Paulistão-2022 clicando aqui
> Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!
GALERIA> Veja quanto o Palmeiras faturou em premiação com Abel Ferreira
Na última terça-feira, em uma bateria de testes do clube para o duelo de ida com o Furacão, o paraguaio testou positivo para o coronavírus e foi imediatamente colocado em isolamento naquele dia, ficando fora do primeiro jogo da decisão, em Curitiba-PR. Assintomático, o jogador foi avaliado diariamente e de lá para cá já teve dois diagnósticos negativos consecutivos.
Com isso, ele foi liberado para realizar atividades ao ar livre na última sexta-feira, em seu quinto dia depois do resultado positivo. Apesar desse retorno, Gómez não estava em condições de jogo para enfrentar a Inter de Limeira, no último domingo, pois o protocolo do Paulistão exige oito dias de afastamento até a volta. Sendo assim, ele só poderá jogar no próximo domingo, dia 6.
O protocolo da Conmebol obriga que o jogador com teste positivo (e assintomático) fique sete dias afastado das atividades com o grupo, como nesta segunda-feira Gustavo Gómez entra em seu sétimo dia, ele está liberado para treinar com o elenco e assim fica à disposição de Abel Ferreira para entrar em campo na próxima quarta. Capitão, ele tem tudo para ser titular na decisão.
Apesar do retorno de Gómez, o Palmeiras deve ter outros desfalques para enfrentar o Athletico-PR. Luan, com lesão na coxa esquerda, está fora da partida. Gabriel Menino, com entorse no tornozelo direito, e Gustavo Scarpa, que iniciou transição após estiramento no joelho esquerdo, são dúvidas.
Crédito: GustavoGómeztreinoucomogruponamanhãdestasegunda-feira(Foto:Reprodução/TVPalmeiras

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

palmeiras
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Maranhão e Carlinhos, do Vitória-ES
Recém-chegados brilham no fim, e Vitória-ES vence o Porto Vitória na estreia da Copa Espírito Santo
Imagem de destaque
O julgamento coletivo em El Salvador que reúne centenas de acusados de integrar a gangue MS-13
Deputado federal Sóstenes Cavalcante
PL deve apoiar PEC 6x1, mas quer novo regime de contratação e compensação

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados