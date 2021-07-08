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futebol

Após Copa América, Botafogo retorna e treina no Estádio Nilton Santos

Local "encerrou" a participação na competição internacional na semifinal entre Brasil e Peru; equipe de Marcelo Chamusca fez atividade no campo anexo...

Publicado em 08 de Julho de 2021 às 19:56

LanceNet

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Publicado em 

08 jul 2021 às 19:56
Crédito: Vítor Silva/Botafogo
Lar doce lar. O Botafogo voltou a treinar no Estádio Nilton Santos nesta semana. O local estava sob os cuidados da Conmebol como uma das sedes da Copa América, mas "encerrou" a sua participação na vitória do Brasil sobre o Peru, na fase semifinal.
+ Nova parceira do Botafogo, FutFanatics tem certificado de loja segura e confiável
Sem mais compromissos pela competição internacional, o Alvinegro retornou ao local normalmente. O primeiro jogo do Glorioso no Nilton Santos pós-Copa América será no próximo sábado diante do Cruzeiro, às 16h30, pela 11ª rodada da Série B do Brasileirão.
O Botafogo treinou no campo anexo do Nilton Santos nesta quinta-feira, assim como o fará na sexta-feira. A equipe mantém as preparações visando o duelo contra a Raposa.
+ Veja a tabela da Série B
Durante este tempo, o time comandado por Marcelo Chamusca alternou as atividades entre o CT da Saferj e o Clube da Aeronáutica.

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