Após confusão na Arena, Gre-Nal pode ser disputado com torcida única

As cenas de selvageria da torcida do Grêmio no último domingo, pode influenciar no Gre-Nal do próximo fim de semana, que será disputado no Beira-Rio.
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Com medo de novos problemas entre os torcedores, o Ministério Público pode solicitar que o jogo tenha torcida única, ou seja, apenas torcedores do Internacional, o mandante do confronto.
De acordo com Marco Aurélio Xavier, juiz titular do Juizado do Torcedor e Grandes Eventos de Porto Alegre, uma reunião na quarta-feira deve sacramentar o debate.
‘Teremos uma audiência nesta quarta-feira com a presença do Ministério Público, os agentes de segurança pública envolvidos com o evento e os clubes. Isso terá a abertura de um processo para determinar a autoria dos fatos. Não podemos conviver com atos dessa natureza. Cabe ao poder público adotar medidas preventivas’, afirmou ao ge.