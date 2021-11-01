Após confusão na Arena, Gre-Nal pode ser disputado com torcida única

Crédito: Grêmio foi derrotado em casa e a torcida perdeu a cabeça (Ricardo Rimoli / Lancepress!

As cenas de selvageria da torcida do Grêmio no último domingo, pode influenciar no Gre-Nal do próximo fim de semana, que será disputado no Beira-Rio.

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Com medo de novos problemas entre os torcedores, o Ministério Público pode solicitar que o jogo tenha torcida única, ou seja, apenas torcedores do Internacional, o mandante do confronto.

De acordo com Marco Aurélio Xavier, juiz titular do Juizado do Torcedor e Grandes Eventos de Porto Alegre, uma reunião na quarta-feira deve sacramentar o debate.