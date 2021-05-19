Após começar no banco e dar assistência, Nenê faz alerta ao Fluminense: 'Não podemos bobear'

Crédito: Lucas Merçon/Fluminense

Nesta terça-feira, o Fluminense perdeu a invencibilidade na Libertadores e foi derrotado em casa, por 2 a 1, para o Junior Barranquilla (COL). Com o resultado, o Tricolor deixou de avançar às oitavas da competição de forma antecipada, já que garantiria a vaga em caso de vitória ou empate. Ao término da partida, o meia Nenê, que começou no banco por opção de Roger, falou sobre os aprendizados do duelo, mesmo com o revés em casa. Vale ressaltar que o jogador substituiu Cazares na etapa final e deu a assistência para o gol de Abel Hernández.

> Veja quando será o último jogo do Flu na fase de grupos da Libertadores - Tiramos este jogo como aprendizado né, a gente tem que aprender que não podemos bobear nem um minuto, a intensidade da Libertadores é diferente, tem que ficar ligado o tempo todo - disse o atleta.

Além disso, Nenê falou sobre a tentativa de retomada da equipe no segundo tempo. Para o jogador, o Fluminense ainda tentou o empate, após diminuir com o gol de Abel Hernández, já aos 29 da etapa final.

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- Nós tomamos um gol que nos atrapalhou no segundo tempo, até tivemos uma recuperação, tentamos empatar e quase conseguimos, mas acho que serve de lição para saber que na Libertadores não pode ter desatenção em nenhum momento.