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Após começar no banco e dar assistência, Nenê faz alerta ao Fluminense: 'Não podemos bobear'

Meia foi reserva por opção técnica e falou sobre o aprendizado da partida para o Tricolor, embora o resultado tenha sido negativo...

Publicado em 19 de Maio de 2021 às 00:02

LanceNet

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Publicado em 

19 mai 2021 às 00:02
Crédito: Lucas Merçon/Fluminense
Nesta terça-feira, o Fluminense perdeu a invencibilidade na Libertadores e foi derrotado em casa, por 2 a 1, para o Junior Barranquilla (COL). Com o resultado, o Tricolor deixou de avançar às oitavas da competição de forma antecipada, já que garantiria a vaga em caso de vitória ou empate. Ao término da partida, o meia Nenê, que começou no banco por opção de Roger, falou sobre os aprendizados do duelo, mesmo com o revés em casa. Vale ressaltar que o jogador substituiu Cazares na etapa final e deu a assistência para o gol de Abel Hernández.
> Veja quando será o último jogo do Flu na fase de grupos da Libertadores - Tiramos este jogo como aprendizado né, a gente tem que aprender que não podemos bobear nem um minuto, a intensidade da Libertadores é diferente, tem que ficar ligado o tempo todo - disse o atleta.
Além disso, Nenê falou sobre a tentativa de retomada da equipe no segundo tempo. Para o jogador, o Fluminense ainda tentou o empate, após diminuir com o gol de Abel Hernández, já aos 29 da etapa final.
+ ATUAÇÕES: meio campo vai mal, time não acerta a marcação e Fluminense perde em casa para o Junior Barranquilla
- Nós tomamos um gol que nos atrapalhou no segundo tempo, até tivemos uma recuperação, tentamos empatar e quase conseguimos, mas acho que serve de lição para saber que na Libertadores não pode ter desatenção em nenhum momento.
Agora o Flu volta novamente suas atenções para a final do Campeonato Carioca. No próximo sábado, o Tricolor faz a segunda partida da decisão diante do Flamengo, às 21h05, no Maracanã. A ida foi 1 a 1. Já na Libertadores, o Tricolor encerra a fase de grupos fora de casa contra o River Plate (ARG), na terça-feira, às 19h15. Também no torneio continental, o Junior faz o clássico com o Santa Fe (COL) no mesmo dia e horário.

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