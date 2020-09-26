Após cobranças a si próprio, Pituca vê crescente em suas atuações pelo Santos: 'Estou evoluindo'

Escalado como primeiro volanta nas duas últimas partida, entre elas a vitória por 2 a 1 do Santos sobre o Olimpia, na última quinta-feira (24), pela quarta rodada do grupo G da Conmebol Libertadores, Diego Pituca se considera em evolução. Criticado por parte da torcida, principalmente pelas suas atuações antes da paralisação de quatro meses do futebol brasileiro, por conta da pandemia do novo coronavírus, entre março e julho, reafirmou que é a pessoa que mais se cobra, mas avalia que os seus desempenhos mais recentes mostram crescimento, e isso tem o passado confiança para manter as boas atuações.