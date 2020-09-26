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futebol

Após cobranças a si próprio, Pituca vê crescente em suas atuações pelo Santos: 'Estou evoluindo'

Meia é o único atleta do elenco santista que foi titular em todos os jogos desta temporada...

Publicado em 26 de Setembro de 2020 às 06:00

LanceNet

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Publicado em 

26 set 2020 às 06:00
Crédito: Ivan Storti/Santos FC
Escalado como primeiro volanta nas duas últimas partida, entre elas a vitória por 2 a 1 do Santos sobre o Olimpia, na última quinta-feira (24), pela quarta rodada do grupo G da Conmebol Libertadores, Diego Pituca se considera em evolução. Criticado por parte da torcida, principalmente pelas suas atuações antes da paralisação de quatro meses do futebol brasileiro, por conta da pandemia do novo coronavírus, entre março e julho, reafirmou que é a pessoa que mais se cobra, mas avalia que os seus desempenhos mais recentes mostram crescimento, e isso tem o passado confiança para manter as boas atuações.
– Acredito que estou evoluindo, como disse outras vezes, sou o que mais me cobro, e analiso meu desempenho para entender o que tenho feito de errado. Estou confiante, tranquilo e espero que isso possa continuar. Vou seguir trabalhando para ajudar o Santos e desempenhar aquilo que o professor tem pedido – afirmou via assessoria.
Contra o Delfin, Pituca jogou durante os 90 minutos, acertou 89% dos passes e 46% dos duelos contra os equatorianos, sendo responsável também por quatro interceptações e três desarmes, segundo o “SofaScore”.

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