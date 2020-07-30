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Após classificação, Felipe Melo dedica o gol à esposa, aniversariante do dia, e destaca qualidade da competição

Atleta atuou na zaga, mas voltou a jogar como volante na etapa final e fez o primeiro gol da vitória do Palmeiras contra o Santo André, que garantiu a vaga nas semifinais do Paulistão...
LanceNet

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Publicado em 

30 jul 2020 às 00:13

Publicado em 30 de Julho de 2020 às 00:13

Crédito: Cesar Greco
Após vitória suada contra o Santo André por 2 a 0, que garantiu a classificação do Palmeiras para as semifinais do Campeonato Paulista, o zagueiro Felipe Melo falou sobre o triunfo. Ele dedicou o seu gol à esposa e destacou que não importa a posição em que for escalado, ele sempre estará em campo para ajudar a equipe.
- Mas eu agradeço a Deus de verdade. Estou muito feliz, é um dia muito especial para mim. Porque hoje a minha esposa está fazendo 38 anos e eu pude fazer um gol para ela. Me emociono, para a Roberta. Porque as pessoas costumam dizer que atrás de um grande homem, existe sempre uma grande mulher. Eu costumo dizer que ao lado de um grande homem existe uma grande mulher. A mulher que me apoia, edificadora da minha casa, então esse gol vai para ela - destacou Felipe, que completou.
- Eu estou aqui para ajudar. Comecei na zaga, fiz o meu melhor. Mas o professor optou e me colocar no meio-campo e deu certo, acabou saindo o gol que abriu o caminho da vitória. Então a gente agradece muito a Deus por essa classificação. - disse.
Além disso, Felipe Melo ressaltou, na saída do campo, a qualidade da equipe do Santo André, que conseguiu segurar o Palmeiras até os 42 do segundo tempo e teve chance de abrir o placar na primeira etapa. Ele também fez questão de exaltar a qualidade da competição, disse ser o melhor estadual do Brasil e que muitos jogadores do Paulistão devem seguir para outras equipes das série A e B do Campeonato Brasileiro.
- O Campeonato Paulista é de um nível superior Ao meu ponto de vista, é o estadual mais difícil que tem. então a gente enfrenta equipes que, seguramente depois desse campeonato. esses jogadores vão estar em série B, em série A. do nacional. então, essa dificuldade ela é enorme - apontou.
Com a classificação, o Palmeiras volta a campo no próximo final de semana pela semifinal do Campeonato Paulista. Nesta quinta, o Bragantino enfrenta o Corinthians e o Santos encara a Ponte Preta. Com o triunfo, o Verdão chegou aos 25 pontos na competição, somando a pontuação da primeira fase.

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