Após classificação, Eric Pimentel, zagueiro do Vasco sub-17, projeta duelo contra o Fluminense

Crédito: Everton Souza

O Vasco derrotou o Botafogo por 1 a 0, no estádio Várzea das Moças, pela 9ª rodada da primeira fase do Campeonato Brasileiro Sub-17 e garantiu a classificação para a próxima fase da competição. O gol da partida foi marcado por Gustavinho. Nas quartas de finais, os meninos da Colina terão pela frente o Fluminense.

Com o resultado, o Cruz-Maltino terminou na segunda colocação do Grupo A com 22 pontos (sete vitórias, um empate e apenas uma derrota). O zagueiro e capitão Eric Pimentel comemorou a vaga e projetou o clássico contra o Tricolor.

- Vitória importante fora de casa. Fico feliz pela atuação do grupo e a classificação para a próxima fase do Brasileiro. Temos um elenco forte, seguro na defesa e que define bem as jogadas ofensivas. Importante lembrar que sofremos apenas 4 gols na primeira fase e isso nos dá uma segurança maior - disse.

- O Fluminense tem uma boa equipe, mas tenho certeza que faremos bons jogos. Acredito no potencial do time e sei que temos tudo para ir longe na competição. Nosso grupo está muito focado no trabalho. Vamos trabalhar forte para buscar o título - completou.