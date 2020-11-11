Após classificação, Eric Pimentel, zagueiro do Vasco sub-17, projeta duelo contra o Fluminense

O Vasco derrotou o Botafogo por 1 a 0, no estádio Várzea das Moças, pela 9ª rodada da primeira fase do Campeonato Brasileiro Sub-17 e garantiu a classificação para a próxima fase da competição. O gol da partida foi marcado por Gustavinho. Nas quartas de finais, os meninos da Colina terão pela frente o Fluminense.
Com o resultado, o Cruz-Maltino terminou na segunda colocação do Grupo A com 22 pontos (sete vitórias, um empate e apenas uma derrota). O zagueiro e capitão Eric Pimentel comemorou a vaga e projetou o clássico contra o Tricolor.
- Vitória importante fora de casa. Fico feliz pela atuação do grupo e a classificação para a próxima fase do Brasileiro. Temos um elenco forte, seguro na defesa e que define bem as jogadas ofensivas. Importante lembrar que sofremos apenas 4 gols na primeira fase e isso nos dá uma segurança maior - disse.
- O Fluminense tem uma boa equipe, mas tenho certeza que faremos bons jogos. Acredito no potencial do time e sei que temos tudo para ir longe na competição. Nosso grupo está muito focado no trabalho. Vamos trabalhar forte para buscar o título - completou.
Os duelos das quartas de finais do Campeonato Brasileiro sub-17 ainda não têm datas marcadas, mas a tendência é que sejam realizados ainda em novembro. Além do duelo estadual entre Vaso e Fluminense, o Grêmio terá pela frente o Athletico-PR, o Flamengo encara o Palmeiras e Corinthians e São Paulo disputam uma vaga nas semifinais da competição.