Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Após classificação, Eric Pimentel, zagueiro do Vasco sub-17, projeta duelo contra o Fluminense
futebol

Após classificação, Eric Pimentel, zagueiro do Vasco sub-17, projeta duelo contra o Fluminense

Gigante da Colina derrotou o Botafogo no estádio Várzea das Moças, e garantiu uma vaga nas quartas de finais do Brasileiro da categoria. O adversário será o Tricolor das Laranjeiras...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

11 nov 2020 às 15:35

Publicado em 11 de Novembro de 2020 às 15:35

Crédito: Everton Souza
O Vasco derrotou o Botafogo por 1 a 0, no estádio Várzea das Moças, pela 9ª rodada da primeira fase do Campeonato Brasileiro Sub-17 e garantiu a classificação para a próxima fase da competição. O gol da partida foi marcado por Gustavinho. Nas quartas de finais, os meninos da Colina terão pela frente o Fluminense.
Com o resultado, o Cruz-Maltino terminou na segunda colocação do Grupo A com 22 pontos (sete vitórias, um empate e apenas uma derrota). O zagueiro e capitão Eric Pimentel comemorou a vaga e projetou o clássico contra o Tricolor.
- Vitória importante fora de casa. Fico feliz pela atuação do grupo e a classificação para a próxima fase do Brasileiro. Temos um elenco forte, seguro na defesa e que define bem as jogadas ofensivas. Importante lembrar que sofremos apenas 4 gols na primeira fase e isso nos dá uma segurança maior - disse.
- O Fluminense tem uma boa equipe, mas tenho certeza que faremos bons jogos. Acredito no potencial do time e sei que temos tudo para ir longe na competição. Nosso grupo está muito focado no trabalho. Vamos trabalhar forte para buscar o título - completou.
Os duelos das quartas de finais do Campeonato Brasileiro sub-17 ainda não têm datas marcadas, mas a tendência é que sejam realizados ainda em novembro. Além do duelo estadual entre Vaso e Fluminense, o Grêmio terá pela frente o Athletico-PR, o Flamengo encara o Palmeiras e Corinthians e São Paulo disputam uma vaga nas semifinais da competição.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

vasco
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Alcolumbre destrava indicação de Messias para o STF, e sabatina é marcada
Imagem de destaque
Hipertensão: veja como a alimentação pode elevar ou não a pressão arterial
Imagem de destaque
Amigos de menina atropelada oram e protestam na Avenida Leitão da Silva

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados