Após classificação, Cleiton Marcelino não é mais técnico do Serra

Às vésperas das quartas de final do Capixabão, Cleiton Marcelino não é mais técnico do Serra. O comandante fez o anúncio em sua rede social e disse que ele e o clube tomaram a decisão em uma reunião na manhã desta terça-feira.

O técnico Cleiton Marcelino, do Serra Crédito: João Brito/Divulgação

Confira a postagem do treinador:

Comunico a todos minha saída do Serra FC.

Hoje pela manhã em reunião realizada com o departamento de futebol chegamos ao consenso de que a mudança seria natural devido os resultados obtidos principalmente no campeonato Estadual.

Agradeço a diretoria pela oportunidade de estar a frente do Clube durante esses 3 meses de trabalho, tenho certeza que este grupo de atletas irá dar muitas alegrias ao Serra FC.

Levarei a experiência obtida neste projeto para o resto de minha vida, saio de cabeça erguida e com a sensação de dever cumprido, pois alcançamos nossos objetivos estabelecidos inicialmente no planejamento (Copa do Brasil e Classificação Estadual), fica as amizades feita no Clube durante o trabalho e espero que o Clube alcance os objetivos no restante do ano.

Vamos agora em busca de novos desafios!

Cleiton em 2019

Com Cleiton Marcelino, o Serra se classificou em quinto lugar para as quartas de final do Capixabão. Na primeira fase, foram quatro vitórias, quatro derrotas e um empate. Vale lembrar que o time foi destaque ao vencer o Remo por 1 a 0 pela primeira fase na Copa do Brasil e chegar à segunda fase, quando perdeu para o Vasco por 2 a 0, no Kleber Andrade.

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