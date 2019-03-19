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Saída

Após classificação, Cleiton Marcelino não é mais técnico do Serra

Treinador deixa o comando do Tricolor após quatro vitórias, quatro derrotas e um empate no Capixabão. Time vai às quartas de final

Publicado em 

19 mar 2019 às 13:54

Publicado em 19 de Março de 2019 às 13:54

Às vésperas das quartas de final do Capixabão, Cleiton Marcelino não é mais técnico do Serra. O comandante fez o anúncio em sua rede social e disse que ele e o clube tomaram a decisão em uma reunião na manhã desta terça-feira.
O técnico Cleiton Marcelino, do Serra Crédito: João Brito/Divulgação
Confira a postagem do treinador: 
Comunico a todos minha saída do Serra FC.
Hoje pela manhã em reunião realizada com o departamento de futebol chegamos ao consenso de que a mudança seria natural devido os resultados obtidos principalmente no campeonato Estadual.
Agradeço a diretoria pela oportunidade de estar a frente do Clube durante esses 3 meses de trabalho, tenho certeza que este grupo de atletas irá dar muitas alegrias ao Serra FC.
Levarei a experiência obtida neste projeto para o resto de minha vida, saio de cabeça erguida e com a sensação de dever cumprido, pois alcançamos nossos objetivos estabelecidos inicialmente no planejamento (Copa do Brasil e Classificação Estadual), fica as amizades feita no Clube durante o trabalho e espero que o Clube alcance os objetivos no restante do ano.
Vamos agora em busca de novos desafios!
> Serra x Rio Branco abre quartas de final do Capixabão: veja as datas
Cleiton em 2019
Com Cleiton Marcelino, o Serra se classificou em quinto lugar para as quartas de final do Capixabão. Na primeira fase, foram quatro vitórias, quatro derrotas e um empate. Vale lembrar que o time foi destaque ao vencer o Remo por 1 a 0 pela primeira fase na Copa do Brasil e chegar à segunda fase, quando perdeu para o Vasco por 2 a 0, no Kleber Andrade.
Capixabão
O Serra enfrenta o Rio Branco nas quartas de final do Capixabão. A primeira partida acontece nesta sexta-feira, às 19h30, no Robertão, enquanto o jogo de volta será no dia 30, às 16h, no Kleber Andrade.

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