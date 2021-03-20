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futebol

Após cirurgia no joelho, César retira os pontos e inicia fisioterapia no CT do Flamengo

Goleiro passou por procedimento cirúrgico há 12 dias e tem previsão de retornar aos gramados entre seis e oito meses...

Publicado em 20 de Março de 2021 às 12:40

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

20 mar 2021 às 12:40
Crédito: Reprodução/FlaTV
Após 12 dias da cirurgia no joelho direito, César iniciou, na manhã deste sábado, o tratamento fisioterápico no CT Ninho do Urubu. Nas redes sociais, o Flamengo postou um vídeo da retirada dos pontos do goleiro e os primeiros exercícios do tratamento. A previsão de retorno aos gramados é de seis a oito meses. César se lesionou em um treinamento pouco antes da partida contra o São Paulo, pela última rodada do Brasileiro-2020. Um exame médico constatou, ainda em fevereiro, o rompimento de um ligamento no joelho direito.
+ Confira a tabela completa do Campeonato Carioca
Sem espaço no Flamengo, principalmente após a ascensão de Hugo Souza, o goleiro César estava prestes a ser emprestado para o Atlético-GO até o final de 2021. No entanto, com a lesão, o camisa 37 seguirá a recuperação no Ninho do Urubu.

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