Após cirurgia no joelho, César retira os pontos e inicia fisioterapia no CT do Flamengo

Após 12 dias da cirurgia no joelho direito, César iniciou, na manhã deste sábado, o tratamento fisioterápico no CT Ninho do Urubu. Nas redes sociais, o Flamengo postou um vídeo da retirada dos pontos do goleiro e os primeiros exercícios do tratamento. A previsão de retorno aos gramados é de seis a oito meses. César se lesionou em um treinamento pouco antes da partida contra o São Paulo, pela última rodada do Brasileiro-2020. Um exame médico constatou, ainda em fevereiro, o rompimento de um ligamento no joelho direito.