Após cirurgia no joelho, César retira os pontos e inicia fisioterapia no CT do Flamengo

Após 12 dias da cirurgia no joelho direito, César iniciou, na manhã deste sábado, o tratamento fisioterápico no CT Ninho do Urubu. Nas redes sociais, o Flamengo postou um vídeo da retirada dos pontos do goleiro e os primeiros exercícios do tratamento. A previsão de retorno aos gramados é de seis a oito meses. César se lesionou em um treinamento pouco antes da partida contra o São Paulo, pela última rodada do Brasileiro-2020. Um exame médico constatou, ainda em fevereiro, o rompimento de um ligamento no joelho direito.
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Sem espaço no Flamengo, principalmente após a ascensão de Hugo Souza, o goleiro César estava prestes a ser emprestado para o Atlético-GO até o final de 2021. No entanto, com a lesão, o camisa 37 seguirá a recuperação no Ninho do Urubu.