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Após chegada de CEO, Botafogo envia para conselheiros proposta de redução de vice-presidências

Devido a acúmulo de pastas, objetivo da gestão de Durcesio Mello é criar apenas o cargo de vice executivo, no qual mandatário daria suporte a Jorge Braga...

Publicado em 27 de Março de 2021 às 16:50

LanceNet

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Publicado em 

27 mar 2021 às 16:50
Crédito: Vítor Silva/Botafogo
A chegada do CEO Jorge Braga pode trazer mudanças significativas no Botafogo. No dia 12 de abril, o Conselho Deliberativo do clube se reunirá para votar a proposta de redução do número de vice-presidências do clube. O objetivo é reduzir o número de indicações políticas para abrir espaço ao novo profissional. A informação é do "GE".
O mandatário do Alvinegro, Durcesio Mello, manterá seis vice-presidências que já funcionam no clube: esportes gerais, financeiro, futebol, jurídico, remo e social. A vice-presidência executiva deve abranger as outras pastas que tinham cargos vagos.
O estatuto do Botafogo diz que a diretoria precisa nomear quem fica com as pastas de esportes gerais, futebol, remo e social. No entanto, há áreas de apoio que precisam ter destino definido, entre elas financeiro e jurídico.
As gestões das pastas administrativa, comercial e marketing, comunicação, patrimônio fariam parte da vice-presidência executiva. O objetivo de Durcesio Mello é contratar executivos para reforçar a gestão.
No momento, Durcesio acumula, além da presidência, os cargos de vice de futebol e vice-presidente executivo. Vinícius Assumpção é vice geral e financeiro. Daniel Junior é vice de esportes gerais, enquanto Hilário Gouvêa está na pasta de remo, Marcelo Barbieri no jurídico e Thiago Sallibi no social.

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